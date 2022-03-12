Знаменитость MasterChef: Изабелла Сантьяго говорит, что Памела Оспина «не обладает умственными способностями обрабатывать вызов» и критикует ее в сетях

Уже есть несколько кулинарных тестов, которые колумбийская аудитория видела из «MasterChef Celebrity Colombia» (2022). А в главе в пятницу, 11 марта, в дополнение к групповому тесту была также разработана часть «Вызова спасения», в которой, как следует помнить, знаменитые участники, одетые в черные фартуки (символ одежды предложения, подлежащего устранению), имеют шанс бороться за один, два, три или четыре места - как в этом случае - чтобы спасти себя от следующего выбывания. Это рука помощи, которая дается участникам конкурса, чтобы некоторые могли взять ее и избежать неприятной ситуации, связанной с риском выхода на улицу.

Теперь, в тесте, который должен быть проведен на этот раз, был главным героем разработки трех этапов: на первом должна была быть представлена сальса, как только этот препарат получил одобрение жюри - Хорхе Рауша, Николаса де Зубирии и чилийца Кристофера Карпентье - она поднялась на следующий шаг: показать приготовление во фритюре, динамика такая же, если это блюдо также было допущено только тогда можно было выполнить следующий и последний этап: представить что-то панированное или перелитое.

Во всех этих препаратах основным ингредиентом, который должен был отлично выделяться, было масло.

60 минут были максимальным временем, отведенным участникам, однако «Вызов спасения» мог бы закончиться раньше этого времени, если бы четыре доступные квоты спасения были заполнены заранее, то есть вам нужно было очень быстро разработать весь тест раньше остальных, но была реальная проблема: как долго потребуется ли, чтобы каждый из их препаратов был допущен к ним? Сколько попыток они должны предпринять на каждом этапе? Сколько раз они отказывались от блюд, потому что они не были хорошо приготовлены? Кто-нибудь будет быстрее и лучше готовить, чтобы потратить их все за одну попытку?

Ну, по крайней мере, Изабелла Сантьяго (венесуэльская актриса) — которой не был вынесен приговор — осознала свое недоверие к способностям Памелы Оспины (комик), которой был вынесен приговор. На самом деле, в интервью — исповедальном режиме — которые они дают участникам, актриса сделала следующий комментарий: «У Памелы нет ловкости или умственных способностей, чтобы так быстро справиться с таким вызовом».

Ранее венесуэльская актриса уже подвергалась критике в социальных сетях за то, как она выражает и ведет себя с другими конкурсантами. Теперь, учитывая ее недавние слова об Оспине, история ничем не отличалась, пользователи проявили свое неудовольствие венесуэльской актрисой за ее размышления о умственных способностях комика.

Излишне говорить, что в гастрономическом реалити-шоу Изабелла Сантьяго она была очень польщена своими блюдами, но если говорить о социальных сетях, есть те, кто даже называет ее «Карлой Хиральдо» из этой части программы.

Стоит помнить, что Хиральдо, победившая в качестве победителя «MasterChef Celebrity Colombia» (2021), также взяла титул полемики из-за своей личности, которая не понравилась значительной части колумбийской аудитории, особенно из-за того, как она выражала себя о и с некоторые из ее сверстников.

Знаменитость MasterChef: Изабелла Сантьяго говорит, что Памела Оспина «не обладает умственными способностями, чтобы справиться с вызовом», и критикует ее в социальных сетях. Фото: твиттер

Знаменитость MasterChef: Изабелла Сантьяго говорит, что Памела Оспина «не обладает умственными способностями, чтобы справиться с вызовом», и критикует ее в социальных сетях. Фото: твиттер

Знаменитость MasterChef: Изабелла Сантьяго говорит, что Памела Оспина «не обладает умственными способностями, чтобы справиться с вызовом», и критикует ее в социальных сетях. Фото: твиттер

Знаменитость MasterChef: Изабелла Сантьяго говорит, что Памела Оспина «не обладает умственными способностями, чтобы справиться с вызовом», и критикует ее в социальных сетях. Фото: твиттер

Знаменитость MasterChef: Изабелла Сантьяго говорит, что Памела Оспина «не обладает умственными способностями, чтобы справиться с вызовом», и критикует ее в социальных сетях. Фото: твиттер

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