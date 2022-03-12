Мария Фернанда Кабаль не сдается: она будет добиваться того, чтобы стать президентом в 2026 году

Сенатор Мария Фернанда Кабаль, которая стремится занять второе место с одобрения партии Демократический центр, завершила кампанию в эту пятницу в аудитории отеля Radisson в Боготе. Как обычно с ней, в ее прощальной речи ничего не спаслось.

Среди прочего, кандидат в конгрессвумен предложила своим избирателям проголосовать за кандидата от Команды за Колумбию, чтобы победителя этой консультации поощряли к коалиции с христианскими секторами и самим Демократическим центром.

Кабаль заверил, что у него есть веские основания выступить против своих состоронников, решив участвовать в межпартийных консультациях. По ее словам, когда окончательное мирное соглашение было вынесено на плебисцит, «большинство моей партии убедили Урибе, что они не выйдут и не будут голосовать».

Она считает, что ее настойчивость привела к «нет» победе. На этих президентских выборах он встречается с несколькими политическими лидерами, связанными с его интересами, чтобы принять избирательные союзы со своей партией.

Он также жестко высказался о высоких судах. По ее словам, пять - это слишком много и «чем больше судей, тем меньше вы свободны». Помимо того, что назвала декриминализацию абортов «легализацией варварства», Кабаль раскритиковала решение Конституционного суда разрешить гендерную идентификацию как небинарную: «завтра они хотят жениться на кошке и пришло время внести это в Конституцию», - пошутил он.

Как и ожидалось, он говорил о левых и предкандидате в президенты Густаво Петро, который сегодня возглавляет намерение проголосовать на консультациях по Историческому пакту. Как это обычно бывает с некоторыми правыми лидерами общественного мнения, он заявил, что «нет разницы между коммунистами, фашистами и нацистами» и что левые критикуют и отвергают то, чего у них нет.

Чтобы доказать свою точку зрения, он рассказал о физике Вероники Алькосер, жене бывшего мэра Боготы. Кабал говорит, что Петро назвал сенатора Урибисту «белой элитой» во время забега в Бонавентуре, в то время как «женщина с милыми голубыми глазами».

Он также предложил, чтобы человек, не имеющий компаний и занимающийся политической практикой, как он, не входил в политику.

Тем не менее, комментарий, который больше всего привлек внимание в речи Кабаля, которая длилась пятьдесят минут, - это его объявление о том, что он будет баллотироваться в президенты на выборах 2026 года.

По ее словам, по этому поводу она не могла подать заявку, потому что «Божьи времена идеальны, конечно, что-то спасало меня, что-то придет. Но я точно знаю, что в 2026 году в Колумбии будет первая женщина-президент».

В эту среду, 9 марта, конгрессмены Демократического центра Мария Фернанда Кабаль и Маргарита Рестрепо подали законопроект, предусматривающий повышение уровня образования до важной государственной службы, чтобы ограничить остановки, производимые чиновниками в этом секторе.

Сенатор и представитель Палаты представителей от Антиокии, которые подверглись резкой критике со стороны Колумбийской федерации работников образования (Fecode), выдвинули эту инициативу, утверждая, что за последние четыре года было 14 дней безработицы, что затронуло 35% студентов страны.

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