Мальвинские острова и Украина, деисторизирующие аналогии в доминирующих дискурсах

События в Украине вызвали впечатляющую реакцию СМИ западных информационных агентств. Значительная часть местных СМИ действует как филиалы этих агентств, создавая подавляющую антироссийскую атмосферу. Цель этих строк не заключается в том, чтобы останавливаться на искажениях, сокрытиях или простых фейковых новостях, которыми изобилует освещение трагического конфликта. Хорошо известно, что «Правда — первая жертва войны» — фраза, которую некоторые приписывают известному греческому драматургу Эскилису 2500 лет назад, а другие — американскому сенатору чуть более ста лет назад.
Как бы то ни было, в данном случае мы хотим остановиться на некоторых ощутимых аналогиях в коммуникационном подходе великой западной прессы к украинскому конфликту и о том, как аппараты местной власти разработали дискурсивное повествование о войне на Мальвинских островах, которая все еще продолжается и сбивает с толку. многие честные люди. аналитики.
Действительно, одна из характерных черт демальвинизирующей истории заключалась в том, чтобы деисторизировать войну 1982 года, представляя ее как безумный и расчетливый акт олигархической диктатуры Гальтьери, направленный на «увековечение власти». Аналогичным образом, российское вторжение в Украину станет результатом преступной попытки монстра по имени Путин, мечтающего воскресить старую царскую империю Романовых. В обоих случаях возникает серьезная — и совсем не невинная — методологическая ошибка, о которой мы расскажем ниже.
Недоброжелатели подвига 1982 года всегда не могли поместить военное противостояние в его пространственно-временные координаты, которые придают ему смысл и объясняют его. 150 лет безуспешных претензий, призывы ООН к переговорам, отвергнутые британским узурпатором, подвиги отважных патриотов, которые вывесили наш флаг на Фолклендских островах (операция «Кондор») и т. Д., Все сводилось к непонятным краткосрочным спекуляциям правящей клики, не имеют значения, которые жаждали еще 20 или 30 годы либеральной олигархической диктатуры. «Фолклендское дело» с его огромным и мощным эмансипаторским потенциалом было погружено в грязь дворцовых интриг «Мальвинского вопроса», как резко отличился после войны VG Мигель Анхель Тринидад, один из основателей «Центра бывших солдат-комбатантов». В рамках этой интерпретации несколько поколений молодых людей прошли обучение, особенно в учебных заведениях большого космополитического города. Естественно, эта концепция никогда не могла объяснить - и она не была заинтересована в этом - огромный популярный шум, который привел к восстановлению островов, поскольку это неизбежно привело к расследованию мучительных аргентино-британских отношений, продолжавшихся более века.
В случае Украины интеллектуальный маневр схож в методологическом плане. Неважно неустанное продвижение НАТО на российских границах за последние 30 лет, распространение военных баз в бывших советских республиках, неприкрытые намерения украинского правительства войти в НАТО, нарушения Минских соглашений, нарушение баланса сил в Европе и т.д. просто: речь идет о Путине и его бесконечном зле. Следует уточнить, что это означает не поддержку российского военного вторжения, а просто попытку понять его с точки зрения его участников.
Обширная литература по научной методологии соглашается с тем, что одно из главных, если не самое главное, различие между общественными науками и естественными науками заключается именно в той роли, которую играет история в первых и (относительной) аисторичности последних. Так, например, было бы невозможно понять поведение скромного офисного работника Буэнос-Айреса, который отчаянно пытается купить доллары, когда у него осталось несколько песо от его скудной зарплаты, если только он не знает последние 30 или 40 лет аргентинской экономической истории. Напротив, скорость падения тел или путь звезд в космосе не зависят от года или земной области, в которой проводилось измерение. Есть два простых примера, которые показывают существенное присутствие исторических факторов в понимании социальных явлений. Без них все становится детским, что объясняется внутренним злом темных персонажей, как в голливудских фильмах, или, что еще более тревожно, наличием расовых или этнических факторов, объясняющих социальное поведение. Биология в данном случае заменяет политику и историю (чистый гитлеризм).
На данном этапе стоит спросить, в чем причина попытки скрыть прошлое в подходе к Мальвинским и украинским конфликтам. В обоих случаях простой обзор текущих исторических определений прольет свет на существенные столкновения, лежащие в основе обоих конфликтов. На Мальвинских островах борьба нашей страны за полную территориальную целостность была свернута Великобританией и НАТО, борьбу, которую можно было бы распространить на экономическую (МВФ), политическую и культурную сферы. В случае с Украиной национальный вопрос, нерешенный со времен царизма и попыток после распада Советского Союза расчленить Россию и преобразовать ее отходы в полуколониальное пространство на службе международного финансового капитала.
Вне зависимости от сложности рассматриваемых конфликтов - это не тема этой краткой заметки - мы просто пытаемся показать, как за пропагандистскими усилиями по разобранию конфликтов реальных властных отношений, которые происходят в современном мире, всегда существует интеллектуальный маневр держав созданных для того, чтобы препятствовать действительно актуальным дебатам, поскольку из них могут появиться новые освободительные перспективы.
Не следует забывать: та самая НАТО, которая выступает гарантом колониальной оккупации наших Мальвинских островов, сегодня является защитником суверенитета в Украине. Кто-то однажды сказал: «Лицемерие — это цена, которую ложь платит за правду», и эта фраза идеально вписывается в мир, в котором мы живем.
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