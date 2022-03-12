Мальвинские острова и Украина, деисторизирующие аналогии в доминирующих дискурсах

04/09/2020 Mural que reivindica la soberanía de Argentina sobre las islas Malvina, bajo administración británica, tras el conflicto armado de 1982 que dejó un saldo de 900 muertos en apenas dos meses de guerra POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARK HERTZBERG / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

События в Украине вызвали впечатляющую реакцию СМИ западных информационных агентств. Значительная часть местных СМИ действует как филиалы этих агентств, создавая подавляющую антироссийскую атмосферу. Цель этих строк не заключается в том, чтобы останавливаться на искажениях, сокрытиях или простых фейковых новостях, которыми изобилует освещение трагического конфликта. Хорошо известно, что «Правда — первая жертва войны» — фраза, которую некоторые приписывают известному греческому драматургу Эскилису 2500 лет назад, а другие — американскому сенатору чуть более ста лет назад.

Как бы то ни было, в данном случае мы хотим остановиться на некоторых ощутимых аналогиях в коммуникационном подходе великой западной прессы к украинскому конфликту и о том, как аппараты местной власти разработали дискурсивное повествование о войне на Мальвинских островах, которая все еще продолжается и сбивает с толку. многие честные люди. аналитики.

Действительно, одна из характерных черт демальвинизирующей истории заключалась в том, чтобы деисторизировать войну 1982 года, представляя ее как безумный и расчетливый акт олигархической диктатуры Гальтьери, направленный на «увековечение власти». Аналогичным образом, российское вторжение в Украину станет результатом преступной попытки монстра по имени Путин, мечтающего воскресить старую царскую империю Романовых. В обоих случаях возникает серьезная — и совсем не невинная — методологическая ошибка, о которой мы расскажем ниже.

Недоброжелатели подвига 1982 года всегда не могли поместить военное противостояние в его пространственно-временные координаты, которые придают ему смысл и объясняют его. 150 лет безуспешных претензий, призывы ООН к переговорам, отвергнутые британским узурпатором, подвиги отважных патриотов, которые вывесили наш флаг на Фолклендских островах (операция «Кондор») и т. Д., Все сводилось к непонятным краткосрочным спекуляциям правящей клики, не имеют значения, которые жаждали еще 20 или 30 годы либеральной олигархической диктатуры. «Фолклендское дело» с его огромным и мощным эмансипаторским потенциалом было погружено в грязь дворцовых интриг «Мальвинского вопроса», как резко отличился после войны VG Мигель Анхель Тринидад, один из основателей «Центра бывших солдат-комбатантов». В рамках этой интерпретации несколько поколений молодых людей прошли обучение, особенно в учебных заведениях большого космополитического города. Естественно, эта концепция никогда не могла объяснить - и она не была заинтересована в этом - огромный популярный шум, который привел к восстановлению островов, поскольку это неизбежно привело к расследованию мучительных аргентино-британских отношений, продолжавшихся более века.

В случае Украины интеллектуальный маневр схож в методологическом плане. Неважно неустанное продвижение НАТО на российских границах за последние 30 лет, распространение военных баз в бывших советских республиках, неприкрытые намерения украинского правительства войти в НАТО, нарушения Минских соглашений, нарушение баланса сил в Европе и т.д. просто: речь идет о Путине и его бесконечном зле. Следует уточнить, что это означает не поддержку российского военного вторжения, а просто попытку понять его с точки зрения его участников.

Обширная литература по научной методологии соглашается с тем, что одно из главных, если не самое главное, различие между общественными науками и естественными науками заключается именно в той роли, которую играет история в первых и (относительной) аисторичности последних. Так, например, было бы невозможно понять поведение скромного офисного работника Буэнос-Айреса, который отчаянно пытается купить доллары, когда у него осталось несколько песо от его скудной зарплаты, если только он не знает последние 30 или 40 лет аргентинской экономической истории. Напротив, скорость падения тел или путь звезд в космосе не зависят от года или земной области, в которой проводилось измерение. Есть два простых примера, которые показывают существенное присутствие исторических факторов в понимании социальных явлений. Без них все становится детским, что объясняется внутренним злом темных персонажей, как в голливудских фильмах, или, что еще более тревожно, наличием расовых или этнических факторов, объясняющих социальное поведение. Биология в данном случае заменяет политику и историю (чистый гитлеризм).

На данном этапе стоит спросить, в чем причина попытки скрыть прошлое в подходе к Мальвинским и украинским конфликтам. В обоих случаях простой обзор текущих исторических определений прольет свет на существенные столкновения, лежащие в основе обоих конфликтов. На Мальвинских островах борьба нашей страны за полную территориальную целостность была свернута Великобританией и НАТО, борьбу, которую можно было бы распространить на экономическую (МВФ), политическую и культурную сферы. В случае с Украиной национальный вопрос, нерешенный со времен царизма и попыток после распада Советского Союза расчленить Россию и преобразовать ее отходы в полуколониальное пространство на службе международного финансового капитала.

Вне зависимости от сложности рассматриваемых конфликтов - это не тема этой краткой заметки - мы просто пытаемся показать, как за пропагандистскими усилиями по разобранию конфликтов реальных властных отношений, которые происходят в современном мире, всегда существует интеллектуальный маневр держав созданных для того, чтобы препятствовать действительно актуальным дебатам, поскольку из них могут появиться новые освободительные перспективы.

Не следует забывать: та самая НАТО, которая выступает гарантом колониальной оккупации наших Мальвинских островов, сегодня является защитником суверенитета в Украине. Кто-то однажды сказал: «Лицемерие — это цена, которую ложь платит за правду», и эта фраза идеально вписывается в мир, в котором мы живем.

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