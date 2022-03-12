Магия заканчивает серию «Тимбервулвз»

ОРЛАНДО, Флорида, США (AP) — Мо Бамба набрал 27 очков, Маркелл Фульц и Мо Вагнер набрали больше всего корзин Орландо во втором тайме, а «Мэджик» победил Миннесоту со счетом 118-110 в пятницу, сократив серию из шести побед для «Тимбервулвз».

Во время пробежки 23-4 в течение восьми минут Фульц набрал пять очков, а Вагнер внес свой вклад в последние семь, оставив «Мэджик» с преимуществом 107-95 после того, как в первом тайме он упал на 18.

Два данка Джейдена Макдэниелса помогли «Тимбервулвз» сократить разрыв до одного с 3:13, чтобы играть, но Вагнер забил снова и Бамба определил его трехочковым и данком с 42 секундами до часов.

Энтони Эдвардс возглавил «Тимбервулвз» с 25 очками. Карл Энтони Таунс имел 21 очко и 13 подборов, но в первой четверти совершил три фола.

Уэнделл Картер-младший набрал 20 очков, а Вагнер ушел со скамейки запасных и набрал 18 очков всего за 13 минут за «Мэджик». Фульц финишировал с 14 очками и семью передачами.