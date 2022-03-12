Магали Медина называет Артуро Кабальеро «нелепым» за то, что он попросил Алехандру Байгоррию о обручальном кольце, которое она ей подарила

Во время трансляции En Boca de Todo s в этот четверг, 10 февраля, Алехандра Байгоррия призналась, что ее бывший партнер Артуро Кабальеро потребовал, чтобы она вернула обручальное кольцо, которым вы просили руку. Этот факт подвергся критике со стороны Магали Медины в своей шоу-программе.

Как вы помните, в феврале 2020 года пара рассталась после двух с половиной лет романтики на фоне слухов о предполагаемой неверности со стороны шоколадного бизнесмена. Однако ни один из них не хотел раскрывать причину своего разрыва, что вызвало удивление многих, потому что очень скоро они поженятся.

Но что сделала Алехандра с обручальным кольцом, которое ей подарил венесуэльский бизнесмен? «Блондинка из Гамарры» вспоминала раскол во время последовательности In Boca de Todos, где раскрыла, что вернула кольцо своему бывшему партнеру, но не по собственной воле. «Просто они спросили меня, и я бросил его в них», - сказал он к изумлению водителей.

Затем, и в заявлениях для Америки Espectáculos, нынешняя пара Саид Палао заверила, что ее не беспокоит, что Артуро Кабальеро попросил у нее обручальное кольцо, так как теперь ей не нужно, когда у нее новый роман с мальчик реальности. Более того, потому что она считает себя гордой женщиной.

«Я всегда старался успокоиться, я думаю, что если нет, то нет, и все, и вы будете знать, что делать со своим кольцом. Мне она тоже не нужна, так что она есть, она хочет, вот она, просто я очень горжусь, на самом деле», — сказала Алехандра Байгоррия.

МАГАЛИ МЕДИНА НАПАДАЕТ НА АРТУРО КАБАЛЬЕРО

Во время прямой трансляции Magaly TV La Firme «Сорока» не стеснялась критиковать Артуро Кабальеро за то, что он попросил вернуть обручальное кольцо, которое он подарил Алехандре Байгоррия, назвав его «нелепым».

« Но как нелепо! Этого не сделано... Артуро Кабальеро назван в честь чистых. Как вы смеете просить кольцо? Не то чтобы он был преуспевающим бизнесменом? Откуда такая мелочность? Когда вы дарите кольцо, это потому, что вы думаете, что это будет женщина вашей жизни, и если они закончатся, вы его покидаете», - сказала телеведущая.

Но не только это, Магали Медина также набросился на Алехандру за участие в общественном собрании в сопровождении Саида Палао на общественном собрании, где Артуро и Присутствовала Яхайра Пласенсия, которая была романтически связана с венесуэльским бизнесменом после того, как оказалась с бывшей девушкой реалити-шоу.

«Какое желание этой девушки остаться там. Если вы пойдете на вечеринку и встретите мужчину, которого вы закончили, того, кто попросил у вас кольцо, а также девушку, с которой он флиртовал на столе, вы остановитесь и уйдете. Ей пришлось потратить рош, находясь почти рядом с тобой. Какая неловкая ситуация. Вы должны любить и уважать друг друга немного больше», - добавил он.

АЛЕХАНДРА СТАНЕТ МАТЕРЬЮ С 2023 ГОДА

В последовательности в Boca de Todos текстильная предпринимательница указала, что, хотя она говорила с Саидом Палао о том, чтобы быть родителями, его план начнет реализовываться в 2023 году, поскольку пока он сосредоточен на своем бизнесе и продолжает расти на профессиональный уровень.

«Правда в том, что 2022 год не запланирован, но мы говорили об этом с Саидом. Он хочет его Saidcito и я тоже, но я думаю, что он сможет (...) Это то, чего мы оба хотим, но делать это ответственно и в нужное время», - сказал он.

Он также рассказал небольшой анекдот, в котором будет показано, что реалити-мальчик жаждет сменить подгузники. «Вчера (09 марта) я сказал ему, что у меня болит голова, и меня тошнит, и сказал: будет ли это Саидсито? Нет, это не так (я ему сказала)», - сказала Алехандра, смеясь несколькими смехами.

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