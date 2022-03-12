Макрон и Шольц поговорили с Путиным 75 минут и осудили, что Россия не хочет останавливать вторжение в Украину

German Chancellor Olaf Scholz and French President Emmanuel Macron attend a joint news conference, ahead of a Weimar Triangle meeting to discuss the ongoing Ukraine crisis, in Berlin, Germany February 8, 2022. Thibault Camus/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Германии Олаф Шольц заверили, что президент России Владимир Путин не намерен «останавливать войну», и предупредили, что планируют применить санкции к российскому режиму на уровне тех, которые были приняты против Ирана.

«Президент и канцлер поставили его к стене за то, что он не уважает свои обязательства», - заявили в субботу елисейские источники, после разговора, который Макрон и Шольц имели с Путиным по телефону.

«Разговор является частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине», — говорится в заявлении представителя правительства Германии.

Шольц ранее говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации, добавил пресс-секретарь.

Между тем, Кремль утверждал, что Путин рассказал Макрону и Шольцу о состоянии переговоров между Москвой и Киевом и ответил им об их озабоченности гуманитарной ситуацией в Украине.

ФАЙЛ ФОТО: Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече с членами правительства в режиме видеоконференции в Москве, Россия, 10 марта 2022 года. Reuters/Спутник/Кремль/Михаил Климентьев

Путин призвал двух европейских лидеров «повлиять на «националистические» силы, чтобы они прекратили нарушать международное гуманитарное право, говорится в заявлении Кремля.

В частности, приводились многочисленные факты наиболее вопиющего нарушения норм международного гуманитарного права украинскими силами безопасности: внесудебные репрессии против диссидентов, захват заложников и использование гражданских лиц в качестве живого щита, размещение тяжелого оружия в жилых районах, вблизи больниц, школы, детские сады и тому подобное», — добавлено в тексте.

Путин сказал им, что украинские войска «систематически срывают спасательные операции населения, запугивая мирных жителей, когда они пытаются эвакуироваться».

«Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти, чтобы остановить подобные преступные действия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Он сказал: «Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру иностранных дел Германии Олафу Шольцу о недавней серии переговоров между российскими и украинскими представителями, которые проходили в последние дни в видеоформате».

«В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с соглашениями, над которыми ведется работа по реализации известных российских условий», — говорится в сообщении.

ОБРАЗ ФАЙЛА. Президент России Владимир Путин встречается со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Москве, Россия. 7 февраля 2022 года. Спутник/Кремль через REUTERS

Путин ранее заявлял российские условия прекращения огня, особенно признание независимости пророссийских Домб, признания Крыма российским и нейтралитета Украины.

По данным Кремля, три лидера согласились поддерживать связь.

Украина подтвердила гибель 1300 национальных военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в эту субботу, что по меньшей мере 1300 украинских солдат погибли с начала российского вторжения в страну 24 февраля.

Эта суббота была одной из первых конкретных оценок президента о количестве жертв, вызванных российским вторжением.

«Около 1300 солдат из нашей страны погибли, и более 12 000 из них. Примерно по одному на каждые десять. Но меня не радуют эти 12 000 смертей. У этих людей были отцы и матери, и они отправили их сюда», — сказал Зеленский. Москва так и не подтвердила количество жертв, предоставленных Украиной.

(С информацией от EFE и Reuters)

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