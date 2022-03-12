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суббота 12 март 2022
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Россия

Макрон и Шольц поговорили с Путиным 75 минут и осудили, что Россия не хочет останавливать вторжение в Украину

Источники из французского президентства заявили, что западные лидеры поставили главу Кремля «к стене» за «несоблюдение его обязательств»

12 март 2022
German Chancellor Olaf Scholz and French President Emmanuel Macron attend a joint news conference, ahead of a Weimar Triangle meeting to discuss the ongoing Ukraine crisis, in Berlin, Germany February 8, 2022. Thibault Camus/Pool via REUTERS
German Chancellor Olaf Scholz and French President Emmanuel Macron attend a joint news conference, ahead of a Weimar Triangle meeting to discuss the ongoing Ukraine crisis, in Berlin, Germany February 8, 2022. Thibault Camus/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Германии Олаф Шольц заверили, что президент России Владимир Путин не намерен «останавливать войну», и предупредили, что планируют применить санкции к российскому режиму на уровне тех, которые были приняты против Ирана.

«Президент и канцлер поставили его к стене за то, что он не уважает свои обязательства», - заявили в субботу елисейские источники, после разговора, который Макрон и Шольц имели с Путиным по телефону.

«Разговор является частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине», — говорится в заявлении представителя правительства Германии.

Шольц ранее говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации, добавил пресс-секретарь.

Между тем, Кремль утверждал, что Путин рассказал Макрону и Шольцу о состоянии переговоров между Москвой и Киевом и ответил им об их озабоченности гуманитарной ситуацией в Украине.

ФАЙЛ ФОТО: Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече с членами правительства в режиме видеоконференции в Москве, Россия, 10 марта 2022 года. Reuters/Спутник/Кремль/Михаил Климентьев

Путин призвал двух европейских лидеров «повлиять на «националистические» силы, чтобы они прекратили нарушать международное гуманитарное право, говорится в заявлении Кремля.

В частности, приводились многочисленные факты наиболее вопиющего нарушения норм международного гуманитарного права украинскими силами безопасности: внесудебные репрессии против диссидентов, захват заложников и использование гражданских лиц в качестве живого щита, размещение тяжелого оружия в жилых районах, вблизи больниц, школы, детские сады и тому подобное», — добавлено в тексте.

Путин сказал им, что украинские войска «систематически срывают спасательные операции населения, запугивая мирных жителей, когда они пытаются эвакуироваться».

«Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти, чтобы остановить подобные преступные действия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Он сказал: «Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру иностранных дел Германии Олафу Шольцу о недавней серии переговоров между российскими и украинскими представителями, которые проходили в последние дни в видеоформате».

«В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с соглашениями, над которыми ведется работа по реализации известных российских условий», — говорится в сообщении.

ОБРАЗ ФАЙЛА. Президент России Владимир Путин встречается со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Москве, Россия. 7 февраля 2022 года. Спутник/Кремль через REUTERS

Путин ранее заявлял российские условия прекращения огня, особенно признание независимости пророссийских Домб, признания Крыма российским и нейтралитета Украины.

По данным Кремля, три лидера согласились поддерживать связь.

Украина подтвердила гибель 1300 национальных военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в эту субботу, что по меньшей мере 1300 украинских солдат погибли с начала российского вторжения в страну 24 февраля.

Эта суббота была одной из первых конкретных оценок президента о количестве жертв, вызванных российским вторжением.

«Около 1300 солдат из нашей страны погибли, и более 12 000 из них. Примерно по одному на каждые десять. Но меня не радуют эти 12 000 смертей. У этих людей были отцы и матери, и они отправили их сюда», — сказал Зеленский. Москва так и не подтвердила количество жертв, предоставленных Украиной.

(С информацией от EFE и Reuters)

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