Луцкий военный аэродром на западе Украины уничтожен россиянами

Львов (Украина), 12 марта Российская армия продолжает бомбить объекты и города на западе Украины, подобно той, которая в последние часы полностью разрушила военный аэродром в Луцке, недалеко от польской границы. Вчера военный объект был поражен четырьмя российскими ракетами, и в эту субботу было подтверждено, что он полностью не работает, заявил мэр Луцка Игорь Полищук, сообщает украинское агентство «Укринформ». «Трудно сказать, почему были нанесены эти авиаудары, поскольку наш аэродром вышел из строя 24 февраля, когда он впервые подвергся бомбардировке. Его больше нельзя было использовать», — спросил мэр. Теперь «аэродром полностью разрушен, а также его хранилище топлива. Вероятно, аэродром снова подвергся нападению только для того, чтобы усилить панику и страх среди населения», — сказал Полищук. Он также добавил, что жилые дома расположены всего в нескольких сотнях метров от аэродрома, поэтому гражданам посоветовали не эвакуировать район, «поскольку на аэродроме не осталось ничего, по которому можно было бы стрелять», сказал он. Россия бомбила в пятницу впервые с начала вторжения на западную Украину в точках, близких к границам стран Европейского Союза. Помимо Луцка, примерно в 250 километрах южнее и вблизи Молдовы был атакован Ивано-Франковск, а во Львове, городе, который до сих пор не подвергался нападениям, несколько раз звучали сирены. Львов является транзитным пунктом для украинцев, которые стремятся бежать и уехать на территорию Польши, страны, которая принимает подавляющее большинство беженцев. Между тем, на другом конце страны, в портовом городе Мариуполе, россияне разбомбили мечеть султана Сулеймана Великолепного, сообщает МИД Украины на своем сайте. «Более 80 взрослых и детей скрываются там от бомбардировки, в том числе граждане Турции», - добавили в министерстве, которое не предоставило никаких дополнительных данных об этом событии. Мариуполь, город с населением около 500 000 человек на юго-востоке Украины и на берегу Азовского внутреннего моря, является важным промышленным центром. ШЕФ инт-рмл/иг