Лухан и Сп. Итальянские измеряются по дате 5

В прошлый день визит одержал победу и добавил 3 к 3 в качестве хозяина. Хозяева проиграли и будут стремиться исправить ошибки этого матча, чтобы вернуться на тропу триумфа.

Лухан не хочет жалеть об очередном падении: 0:2 завершил свой матч против Л.Н. Алема. В предыдущие 3 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 1 и 1 сыграл вничью.

сп. Итальяно прибывает с духом после победы над Викториано Аренасом со счетом 3:0. За последние несколько дат он одержал 1 победу, 1 поражение и 1 ничью.

Лухан и Сп. Измерения по итальянскому будут измерены завтра в 17:00 (время Аргентины). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина - Primera C Season 2022, будет сыгран на Муниципальном стадионе Лухана.

В истории турнира последние 5 поединков благоприятствуют визиту, который добавляет 2 победы, в то время как остальные 3 матча завершились вничью.

Фернандо Крус выбран для руководства матчем.

Лухан и Сп. Итальянский, по данным страны

Аргентина: 17:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00 Мексика CST и Никарагуа: 14:00

Мексика MST и Мексика PST: 13:00

Венесуэла:

16:00

Источник примечания и изображения: DataFactory