Лопетеги: «Vallecas — это дополнительная сложность, но мы должны играть в свою игру»

Севилья, 12 марта Жюлен Лопетеги, тренер «Севильи», посчитал накануне воскресного матча с Райо Вальекано, что «игра в Вальекасе означает дополнительную трудность, там все происходит очень быстро», но он заявил, что, несмотря на многочисленные потери его команды, «они должны быть в состоянии, независимо от контекста, развивать» свою игру. «Мы играли чуть более 24 часов назад (против английского «Вест Хэма»), и мы сразу же столкнулись с сложным матчем против очень хорошей команды, которая готовилась к матчу всю неделю», - предупредил тренер по баскам в эту субботу на пресс-конференции. Он подчеркнул, что «Райо», «еще два месяца назад, был одной из лучших команд Европы дома», поэтому считает, что «Севилье» предстоит матч, «достаточно сложный, чтобы развлекаться, чтобы смотреть турнирную таблицу». Лопетеги также указал, что у него есть только «тринадцать или четырнадцать полевых игроков из первой команды» для этого «сложного» обязательства в Vallecas, где он восстановит двух полузащитников, датчанина Томаса Дилейни и хорвата Ивана Ракитича, но он потеряет «Джоан Джордан, потому что на него санкции». Он заявил, что «вызовом будет» французский нападающий Энтони Марсьяль, который вновь появился несколько минут в четверг против «Вест Хэма», и что также, «очевидно, будет несколько академиков», потому что с «девятью или десятью жертвами» он обязан «вытащить мальчиков из карьера». По словам тренера из Гипускоа, «было много факторов, объясняющих травмы», некоторые из которых «были травмирующими, и это заставило других игроков добавить много минут», поэтому он сказал, что «анализ займет много времени», и он надеялся, что «скоро будет больше игроков, потому что это сделает команду более конкурентоспособный». ШЕФ 1010205 лг/куб.см/час