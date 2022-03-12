Лобос УПНФМ получит CD «Реал Сосьедад» на 10-й день

После победы предыдущего дня команда гостей хочет сохранить энтузиазм своих сторонников. Местный житель должен снова добавить до трех после поражения в последней игре.

Лобос UPNFM не хочет жалеть об очередном падении: 1:4 завершили матч с Марафоном. В предыдущие 4 дня его результаты были неоднозначными: он проиграл 2 и 2 ничьи.

CD Real Sociedad прибывает с эмоциональным волнением после победы над ФК Мотагуа 2-1. За последние несколько дат он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Лобос UPNFM и Р. Сосьедад встретятся завтра в 21:00 (по аргентинскому времени). Матч за 10-й день Гондураса - Лига Беткрис 2022 года будет сыгран на стадионе Марсело Тиноко.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 1. В двух матчах они равномерно финишировали на табло.

Лобос Расписание UPNFM и CD Реал Сосьедад, в зависимости от страны

Аргентина: 21:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 19:00

Мексика CST и Никарагуа: 18:00

MST Мексика: 17:00

PST в Мексике: 16:00 PST в Мексике: 16:00

Венесуэла: 20:00

Источник примечания и изображения: DataFactory