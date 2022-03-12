Ливерпуль побеждает Брайтон со счетом 2:0

БРАЙТОН, Англия (AP) — Луис Диас и Мохамед Салах привели «Ливерпуль» к победе над Брайтоном со счетом 2:0, сохранив чемпионскую гонку английской Премьер-лиги с лидером «Манчестер Сити».

Ливерпуль находится в трех очках от «Сити», который в понедельник сыграет против «Кристал Пэлас».

Колумбиец Диас возглавил мяч в заднюю часть сетки на 19-й минуте, как раз перед тем, как вратарь Роберт Санчес, бросившийся к краю штрафной, ударил его.

Судья Майк Дин немедленно призвал к вмешательству врачей, но более поздний обзор VAR позволил вратарю остаться на поле без наказания.

Второй гол «Ливерпуля» был забит Салахом в 61, после того как удар Наби Кейты попал в руку полузащитника Брайтона Ива Биссумы.

Ливерпуль уже забил 21 гол и пропустил только два гола, выиграв восемь матчей чемпионата подряд.

Брайтон занимает 13-е место в турнирной таблице из 20 команд после пятого поражения подряд.