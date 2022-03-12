СПИСОК ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 6 УТРА

Мир сегодня: ключевая информация от Ассошиэйтед Пресс

суббота, 12 марта 2022 г.

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ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

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ЕВРО-ГЕН УКРАИНА-ВОЙНА

ЛЬВОВ, Украина - Российские войска, похоже, продвигаются с северо-востока в своей медленной борьбе к украинской столице, поскольку танки и артиллерия обстреливают осажденные районы такими сильными бомбардировками, что жители Мариуполя не могут продолжать хоронить растущее число погибших. Юрас Карманов. 747 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО.

Против:

UKRAINE-WAR-LATEST: Последние события о вторжении России в Украину

UKRAINE-WAR-KEYS: ключевая информация о вторжении России в Украину

БЕЖЕНЦЫ EUR-GEN UKRAINE-AP ОБЪЯСНЯЮТ: Что делает ЕС, чтобы помочь украинским беженцам?

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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

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AMC-ГЕН НИКАРАГУА-КРИСТИАНА ЧАМОРРО

МЕХИКО СИТИ - Журналист и бывший кандидат в президенты Никарагуа Кристиана Чаморро, осужденная по обвинению в отмывании денег и других преступлениях после судебного процесса, который длился семь дней, сообщает Никарагуанский центр по правам человека. 432 слова. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

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США

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ПОКОЛЕНИЯ ТЕХАССКО-ТРАНС ПОДРОСТКИ

НЕТ ПРОВЕНАНСА - Техасский судья запрещает штату расследовать вопрос о подтверждении пола трансгендерных подростков как жестокое обращение с детьми. Эндрю ДеМилло. 425 слов. ОТПРАВЛЕНО

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МИР

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МОР-ГЕН ЙЕМЕН

КАИР — По словам представителя ЮНИСЕФ, по меньшей мере 47 детей были убиты или ранены в Йемене за первые два месяца 2022 года в результате эскалации боевых действий между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. 338 слов. ОТПРАВЛЕНО

ТЕРАКТ ПОЛИЦИИ ФРАНЦИИ

МАРСЕЛЬ, Франция - Француз, вооруженный ножом, ранил трех офицеров в городе Марсель, а затем был сбит полицией после неоднократного игнорирования предупредительных выстрелов, сообщают власти. 206 слов. ОТПРАВЛЕНО

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СПОРТ

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ДЕП-БАС ДЖАЗ-ШПОРЫ

САН-АНТОНИО - Грегг Попович уже является самым успешным тренером в истории регулярного сезона НБА, достигнув 1336 лет, когда Сан-Антонио Спёрс возвращаются и выигрывают 104-102 над Ютой Джаз. Рауль Домингес. 427 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

ДЕП-БЕЙ СТАРС-ХОУМ-БЕЙ

НЬЮ-ЙОРК — Если следующий матч всех звёзд Высшей лиги будет продлен до ночи, у слаггера будет шанс определить его хитом... в дерби хоум-рана. Верно. Определение в дополнительных иннингах идет, идет и уходит. Рональд Блюм. 588 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

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Вопросы и комментарии у директора испанской службы Ассошиэйтед Пресс Эдуардо Кастильо по адресу ecastillo@ap.org и/или по телефону в Мехико +5255 3300-7620.

Если у вас есть какие-либо вопросы об отправленных отправлениях, позвоните по телефону +5255 33007620 и/или +1212 621-1647 или пишите на электронные письма msa@ap.org и SupervisoresLPA@ap.org

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