Список прогнозов инфографики на субботу, 12 марта 2022 г.

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ: 50 ЛЕТ С НАЧАЛА МИФИЧЕСКОЙ КИНОСАГИ. Пять десятилетий назад состоялась премьера «Крестного отца», шедевра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и первой части трилогии по мотивам знаменитого криминального романа Марио Пуццо. Он содержит подробности фильма и трилогии. ДЕНЬ, КАК СЕГОДНЯ. Он содержит три события, произошедшие 14 марта. — jk Если вы хотите узнать о мероприятиях и информационных мероприятиях, запланированных на любой из следующих 365 дней, EFE предлагает вам цифровую повестку дня, доступ к которой можно получить через Интернет. Для получения дополнительной информации об этом или других продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, отправив электронное письмо по адресу info@efeamerica.com (США и Карибский бассейн) или comercial@efe.com.mx (Мексика и Центральная Америка)