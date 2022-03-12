«Лилль» 0:0 с Сент-Этьеном и Санш травмирован

ПАРИЖ (AP) - Лилль, действующий чемпион французской лиги, в пятницу сыграл вничью с Сент-Этьеном со счетом 0:0 и потерял полузащитника Ренато Санчеса из-за травмы.

Португальский интернационал покинул поле в середине первого тайма с травмой левого бедра. Его участие в матче Лиги чемпионов в середине недели против правящего монарха Челси вызывает сомнения.

В среду Лилль опустится на табло со счетом 2:0 во втором матче 1/8 финала.

Это был пятый матч лиги подряд, в котором «Лилль» не пропустил гол в ворота, но и упустил возможность приблизиться к четвертому месту в турнирной таблице, что дает автоматический билет в Лигу Европы.

«Лилль» отстает от Ренна на три очка, занимающего четвертое место в таблице, за еще один матч.

Тренер Сент-Этьена Паскаль Дюпра сумел продолжить совершенствование команды, которая с ничьей поднялась до 16-й позиции перед матчами выходных.