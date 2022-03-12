Узнайте, как проверить EPS, который был назначен вам, если вы были пользователем Medimás

8 марта Национальное управление здравоохранения объявило о ликвидации EPS Medimás после девяти продлений, направленных на избавление организации от финансовых проблем. По этой причине 1,5 миллиона колумбийских членов будут переведены в другие медицинские учреждения, начиная со следующего четверга, 17 марта. По этой причине, вот как узнать, какая у вас новая прибыль на акцию.

По данным Министерства здравоохранения, в общей сложности 14 EPS, расположенных в 15 департаментах страны, получат пользователей Medimás, чтобы обеспечить непрерывность лечения для каждого из них.

По словам чиновника, пока реализуется ликвидационная мера EPS Medimás, она будет обязана продолжать предоставлять медицинскую помощь, прием к специалистам, лечение и так далее до следующей среды, 16 марта.

К четвергу, 17 марта, все эти медицинские услуги должны быть гарантированы 14 EPS, принимающими пользователей Medimás.

1. Зайдите на веб-сайт, который был включен Министерством здравоохранения, чтобы пользователи, связанные с ликвидируемой EPS, могли узнать, какое новое медицинское учреждение будет их обслуживать: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Consulta-Afiliados.aspx.

2. Оказавшись на веб-портале, перейдите в нижнюю часть страницы, где вы найдете поле «Посмотреть назначение EPS». Там вам нужно будет ввести свой идентификационный номер и нажать кнопку «Проконсультироваться».

3. Система автоматически сообщит вам, на какой EPS она была назначена.

4. Когда вы уже знаете, что такое ваш EPS, на той же домашней странице (https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Consulta-Afiliados.aspx) перед тем, как вы проверили, к какому медицинскому учреждению вы были назначены, вы найдет список EPS, в котором, в зависимости от того, какая из них предназначена, она сможет получить информацию о сети медицинских услуг, доступных для нее.

Важно помнить, что после завершения этого процесса вам нужно будет связаться с назначенным вам EPS, чтобы обновить свои данные и данные вашей семейной группы. Кроме того, если вы предпочитаете переехать в другое медицинское учреждение, у вас будет 90 календарных дней с даты назначения для завершения процедуры.

В случае, если член вашей семьи был назначен на EPS, отличный от вкладчика или главы семьи, вы можете немедленно перевести его.

По данным Министерства здравоохранения, получающими EPS являются:

- Новый EPS.

- «ЭПС Санитас».

- Тотальное здоровье.

- Фамизанат.

- Кусалуд.

- Сура ЭПС.

— Компенсатор.

- Каджакопи.

- Комфеналко Валле.

- ЭПС «Альянсалуд».

- АИК ПЕПСИ.

- ПИДЖАОС здоровья EPSI.

- ЭПСИ МАЛЬОМЫ.

Помните, что с четверга, 17 марта, назначенный вам EPS будет отвечать за предоставление вам медицинских услуг, поэтому, чтобы гарантировать их, необходимо, чтобы «участник или глава семьи связался с назначенным EPS и обновил свои основные данные и семейную группу» . сказал Иван Меса, директор по страхованию Министерства здравоохранения.





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