Узнайте о закрытии дорог в главных городах Колумбии во время выборов в это воскресенье

В это воскресенье, 13 марта, в Колумбии пройдут первые в году выборы в Конгресс 2022-2026 годов. В этой связи национальное правительство приняло ряд мер для обеспечения нормального хода голосования в стране. Поэтому здесь мы расскажем вам о перекрытии дорог и других положениях, которые будут иметь некоторые из основных городов страны.

Прежде всего важно напомнить, что наиболее важным закрытием, проведенным национальным правительством по случаю выборов, является приостановление прохода через сухопутные и речные границы на всей территории страны. По словам министра внутренних дел Даниэля Паласиоса, мера начала действовать в 12:00 ночи в субботу, 12 марта, и продлится до 11:59 вечера воскресенья, 13 марта.

Кроме того, чиновник напомнил, что в 6 часов дня в эту субботу, 12 марта, сухой закон также начнет действовать на всей территории страны, который будет действовать до 6:00 утра следующего понедельника, 14 марта.

«Это уже позволяет всем общественным силам, сосредоточенным на избирательном конкурсе, что является приоритетом, чтобы гарантировать безопасность, прозрачность и спокойствие выборов», - сказал Паласиос, указав, что ношение оружия также будет запрещено до понедельника, 14 марта.

Что касается города Богота, Министерство мобильности сообщило, что в день выборов в воскресенье, 13 марта, в пяти секторах города будут перекрыты дороги, чтобы избежать заторов на дорогах.

По данным организации, районы столицы, где мобильность будет ограничена: Corferias, торговый центр Unicentro, Пласа-де-Боливар, Седритос и Педагогический университет.

В связи с закрытием этих пяти секторов Министерство мобильности объявило об альтернативных маршрутах, по которым граждане могут перемещаться по Боготе. В этой статье вы найдете все подробности: Узнайте о перекрытии дорог в Боготе во время выборов 13 марта этого года.

Секретариат мобильности столицы Антиокии, со своей стороны, сообщил, что во время выборов 13 марта в городе будет перекрыто только две дороги.

Согласно отчету организации, первое закрытие будет в районе площади Пласа Майор, между проспектом Феррокаррил и 43-й улицей, а второе - в окрестностях Галериас-де-Сан-Диего, на 34-й улице.

Аналогичным образом, Институт спорта и отдыха Медельина (Индер) объявил, что в день выборов традиционная велосипедная дорожка не будет проходить на региональной Авениде или в спортивном комплексе Атанасио Жирардот. Тем не менее, занятия спортом на общественных аренах будут разрешены.

С другой стороны, мэр Медельина Даниэль Кинтеро объявил, что 13 марта городская служба метро будет полностью бесплатной с 5:00 утра до 5:00 дня на всех своих системах: линиях A и B, трамваях, метрокабелях и Metroplús.

Хотя на данный момент столица Вальекаукана не объявила о закрытии дорог в связи с выборами в Конгресс Республики, мэрия сообщила, что запрет на барбекю на мотоциклах останется в силе, в дополнение к запрету на движение транспортных средств, перевозящих щебень и мусор.

Мэрия Кали также сообщила газете El Tiempo, что в воскресенье в день выборов парковка транспортных средств также будет запрещена в 200 метрах от участка для голосования.

Административный департамент транзита и транспорта Картахены объявил, что, хотя в городе не будет перекрытия дорог, парковка транспортных средств в пределах 200 метров от любого избирательного пункта, штаб-квартиры офиса регистратора или зданий общественных и охранных агентств будет запрещен.

Мэрия Картахены также указала, что транспортные средства, перевозящие щебень, металлолом, баллоны с пропановым газом и вывоз, будут запрещены с 6:00 дня в субботу, 12 марта, до 6:00 утра в понедельник, 14 марта.

Со своей стороны, Министерство транзита и безопасности атлантической столицы указало, что во время выборов в воскресенье, 13 марта, дороги в Барранкилье будут работать в обычном режиме, чтобы все граждане могли реализовать свое право голоса.

Если вы хотите узнать все ограничения, которые будут применяться в Колумбии во время выборов в законодательные органы, вы можете ознакомиться с информацией в следующей статье: Сухой закон по всей стране и другие ограничения на выборах в это воскресенье, 13 марта.





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