Регулярная «Барселона» добивается четвертой победы подряд

Барселона/Памплона, 11 марта После того, как в четверг споткнулся в первом матче 1/8 раунда Лиги Европы против «Галатасарая» (0:0), «Барса» намерена продолжить игру против Осасуны с той регулярностью, которую они достигли в Ла-Лиге Сантандер, где они впервые в этом сезоне накопились три победы подряд (против «Валенсии», «Атлетик» и «Эльче»). Фактически, Хави Эрнандес набрали 25 из 33 последних возможных очков в регулярных соревнованиях и не проигрывали с 4 декабря 2021 года, когда Бетис выиграл со счетом 0:1 на Камп Ноу. Это позволило им войти в зону доступа в Лигу чемпионов, но их основные соперники, а именно команда Андалузии и Атлетико Мадрид, не позволяют им отвлекаться. Четвёртая победа подряд в лиге будет означать, что «Балгранас» продержатся еще неделю на третьем месте. Кроме того, у них на один матч меньше, который они сыграют 24 апреля против Райо Вальекано на Камп Ноу. После ротаций, которые Хави сделал против Галатасарая, с шестью изменениями (два из них были вынуждены санкционным отпуском Пабло Паеса Гавиры «Гави», а Дани Алвес не зарегистрирован в европейском соревновании) относительно матча с Эльче, все указывает на то, что эгаренсе снова сделает ставку на свои самые доверенные игроки против Осасуны. Таким образом, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Пьер-Эмерик Обамеянг имеют много чисел, чтобы вернуться в стартовую одиннадцать против Джагобы Аррасате, который выиграл Камп Ноу в последний раз в сезоне 2019-2020 годов, когда они выиграли со счетом 1-2. При составлении одиннадцати тренер должен учитывать, что два его центральных игрока, Рональд Араухо и Эрик Гарсия, предупреждены о санкциях и пропустят Классик против «Реала» на следующий день, если получат желтую карточку. Хави имеет травмы защитника Самуэля Умтити, полузащитника Серхи Роберто и нападающего Ансу Фати и полузащитника Нико Гонсалеса. Перед Осасуной стоит трудная задача удивить одного из петухов соревнований в удобное время с точки зрения ощущений и игры и вот-вот завершить пребывание. Последняя победа в Эль-Садаре над «Вильярреалом» подтвердила хорошее состояние команды Наваррезе. Одинокий гол Чими Авила оправдал себя, чтобы его команда смогла достичь 35 очков, которые серьезно приносят цель остаться еще одним курсом. Тренер Осасуны, Джагоба Аррасате, указал, что они измеряют соперника, который «в лучшем виде», поэтому его команда должна расставить приоритеты «оборонительной организации, чтобы быть комфортной, а затем иметь вещи ясно в атаке». Игроки «Памплоны» попытались защитить пять игроков в течение недели с идеей обуздать атакующий потенциал Барселоны, которая не хочет терять следы Атлетико, Бетиса и Севильи. «Теперь это более полноценная команда. У него есть больше альтернатив. Они легко находят цель, потому что у них несбалансированные игроки, поэтому их нужно остановить не один и более двух», - проанализировал Аррасате изменения, которые произошли в каталонцах по сравнению с началом сезона. Правда в том, что Аррасате не хотел слишком много разоблачать свои письма. Еще один вариант - сохранить классический 4-1-4-1. Отсутствие Chimy Ávila из-за накопления карт станет очень заметной жертвой. Он был самым приспособленным человеком в команде на правом фланге и его менеджеру придется искать альтернативы, чтобы заменить его. Кике Барха, Хави Мартинес, Роберто Торрес или молодежный игрок Икер Бенито - это имена, которые стоят на столе для аргентинца. Ваша заявка будет зависеть от жеребьевки, которую выберет тренер. Остальные из одиннадцати, похоже, будут состоять из обычных игроков. Несмотря на то, что они практически спасены, рохильо знают, что им нужно будет достичь этой цели как можно скорее, и это произойдет завтра, когда они попытаются приблизиться к ней. Кроме того, энтузиазм победы в одном из храмов футбола у вас под рукой. - Вероятные составы: Барселона: Тер Стеген; Алвес, Пике, Араужо, Жорди Альба; Серхио Бускетс, Педри, Гави; Адама, Ферран и Обамеянг. Осасуна: Серхио Эррера; Начо Видаль, Унай Гарсия, Дэвид Гарсия, Хуан Круз, Ману Санчес; Хави Мартинес, Торро, Монкайола, Рубен Гарсия; Кике Гарсия. Рефери: Де Бургос Бенгоэтчеа (Баскский комитет). Стадион: Камп Ноу. Время: 21:00.