После актов насилия, произошедших на стадионе Коррегидора 5 марта, когда фанаты из Керетаро и Атласа устроили ожесточенную драку внутри здания, Liga MX объявила о новых правилах для так называемых анимационных групп, более известных как баррас.

Несмотря на просьбу большого сектора болельщиков, которые запросили меры по исчезновению этих групп, мексиканская футбольная организация отвергла эту идею и решила запретить вход в бары для посещения матчей, чтобы избежать конфликтов такого типа.

Столкнувшись с этим новым регламентом , La Rebel, самая популярная анимационная группа в Пумасе и одна из крупнейших в стране, опубликовала заявление о своем социальные сети, в которых они «приняли» наказание; однако они призвали мексиканские футбольные власти провести встречу для достижения соответствующих соглашений с целью искоренения насилия на трибунах, не затрагивая решетки.

В заявлении «La Rebel» выполнила санкции, но потребовала встречи для искоренения насилия (Фото: Facebook/La Rebel)

Как описала анимационная группа, эта мера считалась краткосрочной, поскольку цель состоит в том, чтобы достичь соглашения с властями, чтобы они могли вернуться в будущем, поскольку они предполагали приверженность безопасности «ради нашего футбола».

Позже они решительно заявили, что ожидают диалога, продвигаемого Liga MX со всеми барами страны под предлогом поиска решений по искоренению насилия на трибунах стадионов.

В 2022 году повстанцам исполнилось 24 года, воодушевляя Пумас (иллюстрация: Джовани Перес/Infobae Mexico)





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