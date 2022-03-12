Ла Реал восстанавливает Янузая против Алавеса, в своей цели для Европы

Сан-Себастьян/Витория, 12 марта Реал Сосьедад восстанавливает своего бельгийского нападающего Аднана Янузая, чтобы навести порядок в европейских голах с слишком большим количеством поворотов, в баскском дерби против Алавеса, который выходит на Реале Арену с более чем давлением в турнирной таблице. Возвращение бельгийского нападающего, который отсутствовал в предыдущих трех матчах, может быть важным для того, чтобы сделать шаг вперед в атаке после нерегулярности, проявленной командой Сан-Себастьяна в последние недели, с чередованием хороших результатов и неожиданных поражений. 4:1 против «Реала» снова оставляет басков в победе, которым нужны три очка, потому что соперники толкаются, а Атлетик и Вильярреал стучат в дверь, требуя шестого места, по-прежнему принадлежащего гипускоанцам. У шерифа есть жертвы в атаке - Карлос Фернандес, Давид Силва, Андер Барренетчеа и Наис Джуара, - но, по крайней мере, он бледнеет оборонительным с восстановлением Диего Рико, что позволит ему вернуться к менее вынужденной схеме позади. Команда Хосе Луиса Мендилибара восстанавливает войска в центре поля для этой дуэли и сможет рассчитывать на весь состав. После ничьей против «Севильи» в одном из лучших матчей с тех пор, как тренер Бискаяна был на скамейке запасных, команда Виториано открыла дверь, чтобы поверить в свое восстановление и иметь возможность достичь позиций спасения, еще три очка. Сенегальский Мамаду Лум вернется в полузащиту и объединится с аргентинцем Гонсало Эскаланте. Пере Понс, возможно, будет добавлен к ним после того, как он станет одним из самых выдающихся в последний день. Это будет одно из немногих изменений, внесенных тренером бабазорро по сравнению с прошлым матчем, но он сохранит тактическую ничью, которая дала ему такой хороший результат в прошлом месяце с Жозелу Мато на месте и Луисом Риохой и Эдгаром Мендесом в группах. Виктор Лагуардия и Флориан Лежен сформируют ось обороны, а Науэль Теналья и Рубен Дуарте поддержат команду, которая будет поддерживать более 700 последователей, которые поддержат бабазорро в попытке добиться первой победы Хосе Луиса Мендилибара в Аноете после восьми игр. - Вероятные составы: Королевское общество: Ремиро; Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос; Илларраменди, Мерино, Рафинья; Янузай, Оярсабаль и Исак. Депортиво Алавес: Пачеко; Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте; Эскаланте, Лум, Риоха, Джейсон; Вальехо и Жозель Рефери: Хорхе Фигероа Васкес (Андалузский комитет) Стадион: Реале Арена Время: 18.30. — Место: Реал Сосьедад (6-е место. 44 очка. Алавес 19-е место (22 балла) Ключ: возвращение Янузая, лучшего атакующего игрока команды Сан-Себастьяна до его травмы, может стать решающим для будущего матча. Факт: «Реал» не проиграл в чемпионате Сан-Себастьяна в 2022 году. Фраза: «Я надеюсь, что каждый год мы приближаемся к четвертому месту, как сейчас». Обстановка: единственная оставшаяся цель «Реала», европейская квалификация, продолжает питать надежды болельщиков, которые смогут принять участие без ограничений по вместимости впервые с начала пандемии. ШЕФ 1010566 1011598 чр/кл-джд/яг