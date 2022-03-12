«Король» Утимура попрощался с японской публикой выставкой в Токио

Токио, 12 марта Японский гимнаст Кохэй Утимура попрощался с японскими болельщиками в эту субботу выставочным мероприятием в Токио, его последним выступлением на гобелене, которое послужило завершающим штрихом к его успешной 16-летней карьере. «Король» Утимура порадовал местную публику в Токийской столичной гимназии, где прошлым летом проходили Олимпийские игры, со всем своим репертуаром на земле, кольцами, фиксированной и параллельной перекладиной, лошадью с арками и жеребенком. 33-летняя гимнастка получила признание зрителей и была поддержана другими спортсменами, участвовавшими в соревновании, включая членов олимпийских сборных Японии в Токио и предыдущих Игр в Рио, таких как Рёхей Като, Кэндзо Като, Такеру Китазоно и Кадзума Кайя. «Я принял решение уйти в отставку после того, как прошлогодние чемпионаты мира и игры не сложились хорошо», - сказал олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов в речи перед субботним мероприятием, в которой он также поблагодарил общественность за привязанность и поддержку родителей, обоих бывших гимнастов, в течение карьеры. «Думаю, я делаю шаг вперед, а не кончаю. Гимнастика продолжит развиваться, и гимнастика в Японии также должна двигаться вперед», - сказал Утимура, который также был готов «передать все возможное о технике» своим младшим сверстникам. «Большое спасибо всем присутствующим, я не ожидал, что придет так много людей... Они помогли мне жить своей спортивной карьерой очень счастливо», - с волнением сказала японская спортсменка перед переполненной гимназией Metropolitan Gymnasia. «Моя жизнь с гимнастикой здесь никогда не заканчивается. Я был бы рад, если бы они продолжали поддерживать меня не только как гимнастку, но и как человека», - добавил он. На мероприятии были выставлены все олимпийские медали, завоеванные спортсменом, в дополнение к шести титулам чемпиона мира, которые делают его гимнастом, мужчиной или женщиной, с наибольшим количеством побед за все соревнование. Утимуре не удалось завершить свой рекорд еще одной медалью в Токио, так как он не смог квалифицироваться в финал, а также не финишировал на чемпионате мира, состоявшемся в октябре прошлого года в Китакуйсю, в своем родном городе, где финишировал на шестом месте. Перед Играми в столице Японии он заявил, что снялся бы перед олимпийским соревнованием перед местной общественностью, которое в итоге из-за пандемии сыграло без зрителей. ШЕФ аг-йк/арх (фото)