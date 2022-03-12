Убитые до смерти, замученные и изрешеченные пулями: христианские мученики в Аргентине от колонии до диктатуры

Слово «мученик» сразу же относится к римскому цирку с его голодными львами или огненным кострам в то время, когда зарождалось христианство. Все это в далекие времена, почти в незапамятные времена, и в Европе. Но на нашей территории также были шехиды. И не только давно, но и в нашей новейшей истории.

Когда Аргентина еще не существовала, в 1576 году родился город Асунсьон-дель-Парагвай, тогда входивший в вице-королевство Рио-де-ла-Плата, столицей которого была Сантисима Тринидад (позже Буэнос-Айрес) Роке Гонсалес де Санта-Крус. Роке был младшим из десяти детей дона Бартоломе Гонсалеса де Вильяверде, королевского нотариуса, уроженца Леона, и доньи Марии де Санта-Крус, уроженки Толедо; оба они были выходцами из испанской знати. С юных лет Роке отдавал предпочтение религиозной жизни, и в возрасте двадцати двух лет он был рукоположен в священники в Асунсьоне епископом Кордовы монсеньором Эрнандо Трехо-и-Санабриа. Спустя годы епископ Асунсьона назначил его приходским священником Соборной церкви, а затем генеральным викарием епархии. Спустя 11 лет, не желая титулов или должностей, он сложил свои назначения и 9 мая 1609 года вступил в Общество Иисуса, принятое отцом Лоренцано, который был его учителем по буквам и духу. Своим миссионерским рвением Роке был основателем Япею, Энкарнасьона (где сегодня находится Посадас), Консепсьона (в Корриентесе) и Санта-Аны (позже Итати). Чтобы продолжить работу по евангелизации коренных народов, к отцу Роке присоединились еще два иезуита, присланных из Испании: Хуан дель Кастильо и Альфонсо Родригес.

Хуан дель Кастильо родился в Бельмонте, Испания, 14 сентября 1596 года. Его родители, Алонсо дель Кастильо и Мария Родригес, были одними из важных и богатых людей в городе. Он сделал свои первые письма в иезуитской школе в Бельмонте, а затем поступил в университет Алькала. 21 марта 1614 года он вступил в Общество Иисуса в мадридском новициате. В начале 1616 года они попросили добровольцев поехать в Америку, Хуан вызвался и 2 ноября 1616 года он начал путешествие на американский континент, выйдя из порта Лиссабона. На борту он подружился с молодым иезуитом Альфонсо Родригесом Обнелем из Саморы, который также путешествовал в той же миссионерской экспедиции. Последний родился в городе Самора, Испания, 10 марта 1598 года. Его родителями были Гонсало Родригес и Мария Обнель. 25 марта 1614 года он вступил в Общество Иисуса в Новициате Виллагарсии. Ему было суждено изучать философию в Памплоне, когда он получил миссию уезда в Америку.

В 1683 году епархиальный священник Педро Ортис де Сарате и иезуит Хуан Антонио Солинас погибли вместе с 18 мирянами. Они известны как Мученики Зенты и будут беатифицированы 2 июля 2022 года в городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, Сальта

Они не знали, что трагическая судьба объединит их навсегда. 15 февраля 1617 года они прибыли в город Святой Троицы (Буэнос-Айрес), а оттуда двое студентов-иезуитов отправились в город Кордова-дель-Тукуман, в Колледж Максимо. Затем они отправились в Чили, а затем высадились в миссии Гуаранитов, где приняли мученическую смерть.

Три священника произвели более 10 сокращений и в начале 1628 года оставили Япею в глубь южной Бразилии, основав церкви Сан-Николас (ныне Сан-Николау), Асунсьон-дель-Июи и Кааро. Именно в районе Июи у них были большие разногласия с вождем гуарани Ньесу, и именно 15 ноября 1628 года это сокращение было разрушено, и отец Роке Гонсалес де Санта-Крус и испанский отец Алонсо Родригес Ольмедо были убиты в Кааро. Та же участь постигла иезуита Хуана дель Кастильо, также испанца, который был убит двумя днями позже, 17 ноября 1628 года. Роке Гонсалес возводил колокольню, и один из нападавших так сильно ударил его каменным топором по голове отца, что разбил ее надвое, убив его мгновенно. Альфонсо Родригес был в церкви, и когда он услышал крики, он пошел посмотреть, что произошло, и, как и его спутник, его ударили по голове каменным топором, постигнув ту же участь. Их тела после расчленения были подожжены.

Два дня спустя, в сокращении Богоматери Успения Ижуи, Хуан дель Кастильо перенес более кровавую мученическую смерть, чем его товарищи: они застали его врасплох, надели две веревки на запястья и потащили через лес. Его руки были сломаны и несколько раз ударены каменной булавой в живот. Они продолжали тащить его в грязь. Там они разбили ему голову большим камнем. Они были беатифицированы в 1934 году Пием XI и канонизированы в 1988 году Иоанном Павлом II во время его апостольского визита в Парагвай.

Николо Маскарди, итальянский иезуит, служивший на миссии в Патагонии. Он был убит болеадорами и бросками Теуэльчес недалеко от Рио-Десеадо

55 лет спустя, в 1683 году, кровь продолжала течь по нашей территории за верующих людей. В Зенте, современный Жужуй, епархиальный священник Педро Ортис де Сарате и иезуит Хуан Антонио Солинас были убиты вместе с 18 мирянами, двумя испанцами, одним мулатом, одним чернокожим, одной женщиной, двумя девушками и 16 местными жителями. Первый родился в Сан-Сальвадор-де-Жужуй, на северо-западе современной Аргентины, в семье испанских конкистадоров. Он был отцом двоих детей и, овдовев, стал священником. Вторым был иезуит, родившийся на острове Сардиния, в Италии, который был направлен в американские миссии.

Оба священника имели большой миссионерский импульс и отправились из Сан-Сальвадор-де-Жужуй в район Сальта-Чако близ Пичанала, который стал основой миссии. Когда они достигли долины Зента, расположенной в 3 километрах от этого места, они были удивлены враждебными местными жителями, которые убили группу миссионеров с помощью клубов и бьющихся камней. После резни им отрезали головы и оставили на месте в качестве предупреждения. У группы миссионеров не было оружия для защиты, поскольку они собирались только евангелизировать. Когда стало известно об этой резне, тела сопровождавших миссию были похоронены там же, где и мученическая смерть. Тело отца было похоронено в соборе Жужуя, а останки иезуита Хуана Солинаса, в церкви композиции Хесуса в городе Сальта, храм снесли и на его месте построили культурный центр Америка. Церемония беатификации «мучеников Зенты» состоится 2 июля 2022 года в городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, Сальта, а представителем Святого Отца станет кардинал Марчелло Семераро, префект Конгрегации по делам святых. В том же районе отец Франсиско Угальде также был убит мучеником, он был убит коренным Матагуайосом в том, что сейчас является провинцией Сальта, во время миссии в этом районе.

В 1976 году монсеньор Энрике Анхель Ангелелли Карлетти, епископ Ла-Риохи; Фрай Карлос де Диос Муриас, священник Малого ордена францисканских монахов; иерей Габриэль Лонгвиль, епархиальный священник французского происхождения; и Вацлао Педернера, мирянин и отец семьи

Район Патагонии не застрахован от крови мучеников, о которых многие в Аргентине особенно забывают, хотя о них помнят местные жители. Среди них иезуитские священники Хуан Хосе Гильельмо, отец Фелипе Лагуна и Франсиско Хавьер Эльгеа, все они погибли мученической смертью за веру. Однако больше всего помнят отца Николо Маскарди, но это потому, что озеро носит его имя, хотя многие понятия не имеют, кто это был и какие задачи он выполнял. Николо родился в городе Сарцана (Италия) в 1625 году. Он был астрономом и математиком. Будучи членом благородной семьи, он решает отказаться от преимуществ своего положения и вступает в общество Иисуса. Будучи иезуитским священником, его первым пунктом назначения были миссии Арауко, высадившийся в Чили около 1651 года. Его первой миссией была «Буэна Эсперанса», спустя годы он был переведен в Чилоэ. В 1669 году он покинул Чилоэ в направлении озера Науэль-Уапи, чтобы евангелизировать этот район. Он прибыл в 1670 году, небольшая экспедиция пересекла горный хребет Анд пешком, а на плотах и каноэ лагуны. На берегу озера на северном берегу, в нынешнем порту Уэмуль, была основана миссия «Богоматери Пойас-дель-Науэль-Уапи». Жизнь в миссии протекала мирно, и была построена часовня. В период с 1669 по 1673 год он совершил несколько экспедиций через Патагонию, в ходе которых достиг окрестностей озера Мустерс и Магеллана. 15 февраля 1674 года он подвергся нападению со стороны местных теуэльче соперников пойас, и убит болеадорой и стрелами. Сопровождавшим его гидам удалось похоронить его и скрыться. Его мученическая смерть произошла незадолго до его 50-летия на берегу реки Десеадо, в нынешней провинции Санта-Крус. Два года спустя они вернулись в место вместе с испанскими исследователями, которые спасли его тело и некоторые религиозные украшения.

Прошло несколько столетий, пока кровь мучеников снова не полила эту землю, и, как известно, они были мученическими жертвами людей повседневного общения и которые хвастались, что они в значительной степени католики: члены правительства переворота процесса национальной реорганизации, которые узурпировали власть от С 1973 по 1983 год. Здесь список распространялся на католиков, христиан с разных сторон, евреев и т. д., но мотивами убийств были не «odium fidei», а требования, которые эти священники, монахини и миряне предъявляли властям за исчезновение людей или другие социальные проблемы.

Монсеньор Анджелелли с тогдашним губернатором Риохи Карлосом Менемом

Среди мученических убийств, совершенных правительством государственного переворота, мы можем упомянуть: Энрике Анхель Анхель Анджелелли Карлетти, епископ Ла Риоха; Фрай Карлос де Диос Муриас, священник ордена францисканских монахов; иерей Габриэль Лонгевиль, епархиальный священник французского происхождения; Вацлао Педернера, мирянин и отец семьи. 18 июля 1976 года в Чамикале Муриас и Лонгвиль были арестованы полицейскими и доставлены на авиабазу Чамикал, где их пытали в течение нескольких часов, а затем расстреляли. Их тела были найдены двумя днями позже группой железнодорожников рядом с путями поезда. Вацлава забрали рано утром 25 июля 1976 года трое людей в капюшонах, которые застрелили его на глазах жены и дочерей. А монсеньор Анджелелли, вернувшись с поминки двух священников, попал в «предполагаемую» автомобильную аварию. Все они были беатифицированы Папой Франциском 27 апреля 2019 года.

Священники были убиты в церкви Сан-Патрисио в Буэнос-Айресе. Альфредо Лиден, Альфредо Келли и Педро Даффау, а также семинаристы Сальвадор Барбейто и Эмилио Барлетти. Это было сделано в отместку за теракт в полицейском подразделении. Барбейту оставили карикатуру на Мафальду, указывающую на сотрудников полицейского, и надпись: «Это заблуждение идеологий»

Мученики Святого Патрика, священники и семинаристы конгрегации Сент-Винсента Палотти (палотино), убитые в приходском доме церкви Святого Патрика в городе Буэнос-Айрес, священники Альфредо Лиден, Альфредо Келли и Педро Дюффау, а также семинаристы Сальвадор Барбейто и Эмилио Барлетти. Они были изрешечены пулями, а затем перевернули тела вверх дном, выстроились в ряд, а убийцы написали мелом на двери: «Товарищами взорвали в федеральной безопасности. Мы победим. Да здравствует Родина», и они также написали на ковре: «Эти левши умерли, потому что они были идеологистами девственных умов и являются M.S.T.M. (Движения священников третьего мира)». На теле Сальвадора Барбейто убийцы поместили рисунок Квино из ленты «Мафальда», указывающий на то, что полицейский говорит: «Это палка идеологии вмятин».

Алиса Домон и Леони Дюке, французские монахини, похищенные и исчезнувшие во время диктатуры

Французские монахини Алиса Домон и Леони Дюке, принадлежащие к конгрегации иностранных представительств. Их похитили в церкви Санта-Крус, и после длительных пыток и преследований их посадили в самолет, связали ноги и руки, накачали наркотиками и бросили живыми в район Рио-де-Плата над районом Тигре. Убийство было совершено капитаном Адольфо Шилинго, который хвастался совершенными им преступлениями.

4 июня 1976 года в Сан-Мигеле были похищены семинаристы-ассумпционисты: Карлос Антонио Ди Пьетро и Рауль Эдуардо Родригес в районе Мануэлита, а священнику Хорхе Адуру, который жил с семинаристами, удалось бежать и отправиться в изгнание в Бразилию, где он был захвачен в 1980 году. Все три пропали без вести.

По данным экуменического движения за права человека, пропало 93 священнослужителя, катехиста, миссионера или христианского пастора.

Как мы видим на нашей территории, реки крови также текли от свидетелей, которые глубоко верили в свои убеждения и были убиты за то, что не отказались от своих намерений или стремления помочь другим.

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