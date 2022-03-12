Мэр: Киев накапливает лекарства и продукты питания до возможного вторжения

Львов (Украина), 12 марта Город Киев, окрестности которого подвергаются сильным бомбардировкам со стороны российских войск, собирает лекарства и товары первой необходимости перед лицом возможного вторжения, сообщил в субботу его мэр Виталий Кличко в своем аккаунте в Telegram. «Друзья! Уважаемые киевляне!. Столица, вблизи которой продолжаются боевые действия, готовится к обороне. Мы продолжаем укреплять контрольно-пропускные пункты. Создание резервов продуктов, лекарств и предметов первой необходимости», — говорит первый мэр украинской столицы. Кроме того, «уже третий день, — сказал он, — город помогает Киевской области эвакуировать жителей из близлежащих городов, таких как Гостомель, Буча, Ворзель и Ирпень», некоторые из которых разбомбили русские. «Город по-прежнему предлагает пассажирские перевозки на автобусе. А киевские спасатели забирают людей на железнодорожном вокзале. А тех, кто хочет покинуть город, отправляют поездом в западную Украину», — говорит мэр. Он также обращается, будучи президентом Ассоциации городов Украины, к международным организациям, ассоциациям мэров демократических стран «по поводу бандитских действий российских оккупантов». Он напомнил, что мэр южного города Мелитополя Иван Федоров, оккупированный русскими несколько дней назад, был «вчера похищен и взят в плен» российскими войсками. «Оккупировав город, община осталась без избранного лидера! Они хотят парализовать средства к существованию Мелитополя и тем самым деморализовать и подчинить себе местных жителей», — говорит мэр Киева, который считает это террористическим актом. ШЕФ инт-рмл/иг