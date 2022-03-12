Кершоу достиг соглашения на 1 год остаться в «Доджерс»

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (AP) — Клейтон Кершоу останется в составе «Лос-Анджелес Доджерс».
Согласно сообщениям, опубликованным в пятницу разными СМИ, 33-летний питчер, объявивший себя свободным агентом, согласился на сезон остаться в единственной команде, за которую он играл в Высших лигах.
Заключение договора зависит от одобрения медицинского осмотра.
Кершоу выложил в Instagram фотографию самого себя, с текстом: «Мы вернулись!»
Трехкратный питчер, удостоенный наград Сая Янга, на следующей неделе исполнится 34 года. Он вот-вот начнет свою 15-ю кампанию в мейджорах.
Восемь раз избирался на Матч всех звезд, Кершоу пожизненно исполняется 185—84.
У Кершоу был рекорд 10-8 и ERA 3,55 в предыдущем сезоне, в котором он набрал 144 страйкаута.
Он пропустил весь постсезон, в котором «Доджерс» были две победы до возвращения в Мировую серию, из-за травмы предплечья, которая также маргинализировала его от матчей во второй половине сезона.
Ему сделали укол в руку, и ожидалось, что он будет готов к предсезонному матчу.
Кершоу и Доджерс выиграли Мировую серию 2020 года после укороченной кампании по борьбе с пандемией.