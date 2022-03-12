«Ювентус» спасает 80 человек из Украины и приветствует их в Италии

Рим, 12 марта Ювентус собрал около 80 человек на венгерско-украинской границе, в основном мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 14 лет, и будет принимать их в Турине (Италия) до окончания войны между Россией и Украиной. Федерация футбола Украины через украинца Алекса Великих обратилась к клубу за помощью в транспортировке этих 80 человек, которых он спас из футбольных школ в городе Киеве, украинской столице и близлежащих городах, пострадавших от взрывов. «Юве» ответила на вызов конвоем, состоящим из двух командных автобусов, и проехала около 2800 километров, пока не достигла Захони (Венгрия), где ожидали пострадавшие. В дополнение к лекарствам, еде и одежде, собранным в течение недели, команда черно-белых направилась с врачом для оказания помощи в возможных чрезвычайных ситуациях перед возвращением в Турин. Теперь дети, которые вместе со своими матерями и отцами смогли избежать войны, в которой вовлечена их страна, найдут убежище в регионе Пьомонте (Италия) при поддержке Департамента гражданской защиты, сообщает клуб черно-белых. «Образы войны в центре нашего континента шокируют женщин и мужчин в Ювентусе и мобилизуют всех. Пассивное наблюдение невозможно, и поэтому идея заключалась в том, чтобы создать операцию по оказанию помощи», - пояснила туринская группа. «Ювентус сегодня не только вышел на поле против «Сампдории», но и присутствовал с теми, кто страдает. Экспедиция имеет большое значение: мы поддерживаем тех, кто страдает от войны, пока мы ждем скорейшего восстановления мира», - добавили в организации. ШЕФ тфк/джл