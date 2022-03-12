Хунта де Весинос: Эмануэль Сориано раскрыл, что для него значит сняться в сцене поцелуя с Фаусто Молиной

Поцелуй, который спровоцировал актеры Эммануэль Сориано и Фаусто Молина в сериале Хунта де Весинос всевозможные реакции в социальных сетях, поскольку никогда раньше в перуанском телесериале не было любви среди членов сообщества ЛГБТИК+.

После того, как эта сцена стала известна, Сориано использовал свой аккаунт в Instagram, чтобы выразить свою благодарность гей-сообществу в Перу, так как многие отметили презентацию, которую он сделал в художественной литературе.

« Спасибо всем людям, которые написали мне и поздравили меня с выступлением в «Neighborhood Count». У меня был один из лучших партнеров по сцене, чтобы рассказать эту историю. Лучшее, что может дать вам другой актер или актриса, - это их честность и постоянное присутствие. Спасибо за это, Фаусто Молина», - сказал он.

Точно так же актер был вполне доволен постановкой романа, так как многие из них осмелились разрушить стереотипы, которые десятилетиями существовали на перуанском телевидении. «Спасибо замечательным писателям, которые рискнули рассказать эту историю и, конечно, всей технической и художественной команде», - добавил он.

С другой стороны, Эмануэль Сориано объяснил, почему он призвал себя взять на себя роль «Густаво», зная, что произойдет в истории, что также вызовет споры, живя в довольно консервативном обществе.

« У меня было несколько возможностей сыграть персонажей из сообщества ЛГБТИК+, но они были склонны к стереотипу, или застряли на чем-то без изменений или просто не связывали меня. С Густаво все было иначе, он персонаж с большим страхом быть отвергнутым, потому что он сам, потому что он его суть », - сказал он.

«Чтобы играть такого персонажа, как Густаво, нужно было иметь два возможных фронта против меня: люди, укоренившиеся в своих bacatería, отсутствие сочувствия и движимые своими религиозными убеждениями, которые не имеют ничего общего с духовным, и, с другой стороны, то же самое сообщество ЛГБТИК, которое могло бы критиковать меня за роль персонажа. не будучи членом своего сообщества. Из первой группы произошло то, чего я ожидал, а от второй группы я очень ценю прием и торжество», - добавил он.

Эмануэль Сориано и его сообщение после поцелуя с партнером в Junto de Vecinos. (Фото: инстаграм)

ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ МАЧИЗМА

Эмануэль Сориано не только хотел прокомментировать ту роль, которую он сыграл, он также размышлял и утверждал, что мачизм должен быть искоренен в перуанском обществе, это для того, чтобы вызвать большее сочувствие и способствовать уважению и равенству в пользу людей, которые являются частью сообщества ЛГБТИК+.

«Я исхожу из собственной чувствительности и уязвимости, что очень здорово и иногда давит на меня. И что, будучи мужчиной в стране мачо, вы склонны к кругу суждений и критики просто и просто потому, что вы связаны со своей чувствительностью. Я начинаю с эмпатии, с того, чтобы всячески ставить себя на место другого человека, без какого-либо суждения об их действиях, чувствах или мыслях », - сказал он.

«Мы живем в обществе настолько репрессированном, кукуфатальном, боязливом, дерьмовом и недоверчивом, что я понимаю его неприятие, но в то же время я ожидаю его изменения без навязывания, а скорее через размышления или опыт», - сказал он.

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