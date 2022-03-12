Хуарес против Атласа: Уго Гонсалеса раскритиковали за ошибку в голе Хулиана Киньонеса

El guardameta Hugo González. EFE/ Luis Ramírez/Archivo

Уго Гонсалес, вратарь ФК «Хуарес», в очередной раз подвергся жесткой критике в социальных сетях за выступление в матче между «Хуарес Брэйвз» и «Атлас Рохинегрос». По мнению различных болельщиков и аналитиков, голкипер мог остановить удар колумбийского нападающего Хулиана Киньонеса, однако его прыжок и сила в руках были не самыми подходящими, и он допустил один из самых привлекательных голов турнира.

На 23-й минуте первого тайма гости отправились на фронт, чтобы преодолеть линию обороны, состоящую из пяти игроков. Хотя ученикам Рикардо Ферретти почти удалось остановить атаку, футбол достиг ног Хулиана Киньонеса посреди зачисток Хуаренсеса. Вместо того, чтобы прийти, чтобы попытаться лишить его мяча, центральные защитники подступили и дали ему достаточно времени, чтобы сделать выстрел.

Продвигаясь на несколько метров, красно-черный игрок открыл пространство для одной из сторон, но колумбийский нападающий проигнорировал его. Вместо этого он произвел мощный выстрел из-за пределов района, который пошел в перекладину. Уго Гонсалес оказался в пределах своей небольшой территории. Хотя это казалось игрой под контролем и он прыгнул, чтобы попытаться остановить мяч, сила и траектория не позволили ему переодеться в героя.

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