JEP отклоняет просьбу экс-FARC об амнистии за убийство при отягчающих обстоятельствах в отношении владельца Surtifruver

В эту пятницу, 11 марта, Специальная юрисдикция мира (JEP) отклонила просьбу об амнистии бывшего комбатанта демобилизованного партизана FARC Маурисио Парра Родригеса, известного тем, что участвовал в убийстве владельца известного торговца продуктами питания Суртифрувера, за преступления, связанные с убийством при отягчающих обстоятельствах и производство, ношение и хранение огнестрельного оружия.

Это было определено Палатой по амнистии или помилованию Мирного суда после анализа убийства Алонсо Орхуэлы Пардо, владельца Surtifruver, которое было совершено 20 октября 2016 года, установив, что это преступление не было совершено в связи с членством в FARC de Parra, поэтому оно не связано к вооруженному конфликту.

Кроме того, Палата заверила, что она не обладает юрисдикцией в отношении убийства адвоката Луиса Херардо Очоа, поскольку оно было совершено 6 апреля 2017 года в муниципалитете Питалито, Уила, уточнив, что правосудие переходного периода расследует только преступления вооруженного конфликта, совершенные до 1 декабря 2016 года, когда Пас был ратифицирован Колумбийским конгрессом.

Однако JEP установил, что он обладает компетенцией расследовать возможное предоставление пособия бывшему члену FARC за преступление отмывания денег, которое было совершено в качестве активного члена демобилизованного партизана, и это решение также связывает его дочь Паолу Андреа Парра как коллаборационист, который в настоящее время расследуется в связи с этим преступлением и незаконным обогащением обычными судами.

«В 2019 году Палата по амнистии или помилованию предоставила пособие по условно-досрочному освобождению Парре и ее дочери за преступления незаконного обогащения и отмывания денег. В свою очередь, он отрицал условное освобождение за убийство г-на Орхуэлы при отягчающих обстоятельствах, определив, что это не связано с вооруженным конфликтом. Вот почему г-на Парра продолжали лишать свободы», — заявили в системе правосудия переходного периода.

Кроме того, он отметил, что Парра свободен после того, как судьи обычной юрисдикции, которые ведут уголовное дело по двум убийствам партнера Surtifruver и адвоката при отягчающих обстоятельствах, определили это в марте 2020 года и апреле 2021 года, сообщив, что оба разбирательства будут возвращены к обычному судах и продолжит анализ, если будет обеспечена амнистия за преступление, входящее в его компетенцию.

«Решение о повышении осведомленности о компетенции предоставлять возможную амнистию не подлежит обжалованию. Против решения об отказе в просьбе об амнистии рассматриваются апелляции на восстановление в должности и апелляции. Однако решение уже является твердым, так как апелляции не подавались», — заключила JEP.

В апреле прошлого года адвокат Алехандро Карранса сообщил, что его клиент Маурисио Парра только что был освобожден судьей по контролю за безопасностью в Питалито, штат Уила. Парра участвует в следственном процессе по делу об убийстве адвоката Луиса Херардо Очоа. Этот же человек был привлечен к ответственности за смерть владельца Суртифрувера Алонсо Орхуэлы.

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