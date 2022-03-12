Ягоба Аррасате: «Нам нужна еще одна победа, чтобы закрыть пребывание»

Памплона, 12 марта Осасуна тренер Ягоба Аррасате сказал, что его команда «в хорошей репутации», но им все равно нужна «еще одна победа, чтобы закрыть пребывание», то, что они попытаются сделать в это воскресенье против «Барселоны». «Это сложный курс и «Барселона» - соперник, который находится в лучшем виде», - сказал Аррасате на пресс-конференции, прежде чем заверить, что его команде придется делать вещи «очень хорошо», чтобы иметь варианты добавить. Мяч наверняка будет владеть мячом, поэтому Осасуна должен «уделять приоритетное внимание оборонительной организации, чтобы чувствовать себя комфортно и минимизировать соперника» и, таким образом, иметь четкие вещи, чтобы иметь возможность причинить им боль. «Теперь это более полноценная команда. У него есть больше альтернатив. Теперь они легко находят цель, потому что у них несбалансированные футболисты, поэтому их нужно остановить не один и более двух», - проанализировал Аррасате изменения, которые произошли в каталонцах по сравнению с началом сезона. «У них есть много альтернатив. Они могут выйти, чтобы доминировать или контратаковать вас», - сказал он об улучшениях, сделанных его сопернику. Тот, кто из Берриатуа надеется «напугать» Барселону, «угрожая им, забивая мяч или отбивая спину, потому что в противном случае игра может быть очень однообразной». Осасуна не сможет рассчитывать на аргентинского «Chimy» Авилу из-за накопления желтых, о чем сожалеет Аррасате: «Я был в прекрасном моменте, и если у него есть что-то, то это способность начать, быть глубоким и это помогает в защите, и завтра мы это теряем. Посмотрим, сможем ли мы заменить его другими вещами». «Это изменило настроение. Нам нужна была победа с нашими болельщиками, потому что мы освободились, когда увидели, что люди ушли домой счастливыми после победы над мощным соперником», - вспоминал он о победе на прошлой неделе против «Вильярреала». ШЕФ 1011911 ле/юр/арч