Италия конфискует самое большое парусное судно в мире у российского олигарха

Рим, 12 марта Власти Италии конфисковали самую большую парусную яхту в мире, принадлежащую российскому магнату Андрею Мельниченко, когда она стояла в порту города Триест (северо-восток), сообщили сегодня правительственные источники. Мельниченко, один из богатейших людей России, основатель банка MDB и инвестирующий в нефтехимический сектор, входит в список олигархов, на которых Европейский союз (ЕС) налагает санкции за вторжение в Украину, начатое режимом Владимира Путина. Согласно источникам, «мегаяхта», захваченная в пятницу вечером агентами финансовой охраны (фискальной и пограничной полиции), оценивается в 530 миллионов евро. Итальянское правительство Марио Драги продолжает захватывать активы российских олигархов в стране, после того как 5 марта оно заблокировало 150 евро активов, блокирующих яхты и виллы. Среди них была мегаяхта «Леди М», пришвартованная в Империи, на Лигурийском побережье, на северо-западе Италии и принадлежащая Алексею Мордашову, президенту металлургического и энергетического конгломерата Северсталь и владеющая третью часть акций крупнейшего в мире туристического агентства TUI. Впоследствии был также издан и исполнен еще один заказ в отношении яхты Геннадия Тимченко «Лена», расположенной в порту Сан-Ремо, оценочной стоимостью около 50 миллионов евро, согласно тем же источникам. Помимо роскошного особняка 17-го века, Villa Lazzareschi, расположенная на холмах Капаннори, недалеко от Лукки (Тоскана, центр), была приобретена в 2018 году российским бизнесменом Олегом Савченко за три миллиона евро. Сейчас реквизированное судно Мельниченко, родившееся в Советской Беларуси, является самой большой парусной яхтой на планете и было названо «SY A» (Sea Yatch Aleksandra) в честь его жены, модели Александры Кокотович. Современный в стиле, длиной 119 метров, он был спроектирован архитектором Филиппом Старком и построен на немецкой верфи Blohm & Voss до сдачи бизнесмену в 2008 году.