Итальянский министр обвиняет «спекуляции» в росте цен на топливо

Рим, 12 марта Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани сегодня посчитал недавнее повышение цен на топливо «неоправданным» и «мошенничеством» и объяснил его «спекулятивной спиралью» на рынке. «Нет никаких технических причин, почему топливо так дорого, рынок нерационально поднял цены и наши компании платят за это», - сказал он в эфире канала SkyTG24. Чинголани, премьер-министр по экологическому переходу страны и до прошлого года отвечавший за инновации в компании Leonardo, осудил «колоссальную аферу, оплаченную компаниями и гражданами». «Цены на энергоносители растут таким образом, что это не соответствует действительности (...) Мы сталкиваемся с колоссальной аферой, которая происходит из-за нервозности рынка и которую оплачивают компании и граждане», - сожалеет он. Бензин и дизельное топливо дорожают с каждым днем, и вчера средний показатель по стране для первого стоил 2,176 евро за литр, а второй был установлен на уровне 2167 евро, несмотря на падение цены на сырую нефть марки Brent, эталон в Европе, в последние два дня. С другой стороны, Чинголани решила установить максимальную цену на природный газ ввиду вероятности того, что он будет продолжать дорожать из-за напряженности с Россией из-за вторжения в Украину. По его мнению, Италия «платит цену за то, что годами не диверсифицировала свое производство энергии», что делает ее особенно зависимой от импорта, поскольку она покупает более 90% потребляемого газа, а около 45% поступает из России. «Даже имея ложный экологический дух, мы сократили добычу газа внутри страны, но продолжили его потребление. Мы должны сейчас диверсифицироваться и быстро восстанавливать утраченные позиции», - сказал он. ШЕФ г/амг