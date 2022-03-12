Ирландия обыграет Англию и сыграет титул чемпиона с Францией

Ирландия - последняя команда, которая может помешать Франции выиграть турнир шести наций по регби после победы в эту субботу в Англии (32-15) в четвертый тур.

Франция (лидер с 18 очками), последняя непобежденная команда, встретится с Англией через неделю, а Ирландия (вторая, 16 очков) получает Шотландию.

Мечта о финале против Франции в Париже стала кошмаром для английской сборной, которая больше не может выиграть турнир.

Шотландия не обыгрывала Ирландию с 2017 года, а их последняя победа в Дублине датируется 2010 годом с победой 23-20.

Со своей стороны, Франция, хотя она проиграла два из трех последних матчей против Англии, ее единственная победа была на стадионе «Стад де Франс» (24-17 февраля 2020 года) на открытии турнира 2020 года.

Но английская команда Эдди Джонса может испортить французскую вечеринку, хотя галлы проиграли только одну игру в эпоху Фабьена Гальтье на своем стадионе (против Шотландии 27-23 марта 2021 года), чтобы лишить Блюса первого Большого шлема с 2010 года.

У Англии был плохой день против Ирландии. Первый удар наступил, когда он был в меньшинстве, с четырнадцатью игроками, после всего 82 секунд матча после красной карточки во втором ряду Чарли Юэллс (самое быстрое исключение в истории турнира).

После этой первой неудачи англичанин сразу же пропустил попытку фланга Джеймса Лоу (6), а затем проиграл третий ряд Тому Карри из-за травмы (15).

Тем не менее, XV де ла Роза противостоял Ирландии, прежде чем уступить в конце матча с двумя полученными попытками, забитыми Джеком Конаном (72) и Финли Билхэмом (76).

Эффективность ног Маркуса Смита (5 пенальти из шести) помогла команде Rosa противостоять сопернику.

Фактически, все английские очки пришлись на пять пенальти Смита.

Ирландия, помимо попыток Лоу, Конана и Билхэма, добавила одного Хьюго Кинана (36), второго по 15-му счету Shamrock.

К этим четырем попытках Ирландия добавила три конверсии Джонатана Секстона (38, 73, 77), которые, как всегда, эффективны ногой, добавив два штрафа (2, 65).

В другом субботнем матче Шотландия после двух поражений возобновила свою победу, сопровождаемую бонусом к нападению в Италии (33-22) против «Аззурри».

В пятницу Франция победила Уэльс со счетом 13-9 в матче открытия дня.

— Результаты и турнирные таблицы

пятница

Уэльс 9 - 13 Франция

суббота

Италия — Шотландия 22 — 33

Англия - Ирландия 15 - 32

Классификация: Ст Дж Г Е П Пф Пк Дифф Б

1. Франция 18 4 4 0 116 60 56 2

2. Ирландия 16 4 3 0 1 142 58 84 4

3. Англия 10 4 2 0 2 88 71 17 2

4. Шотландия 10 4 2 0 2 87 95 -8 2

5. Уэльс 6 4 1 0 3 55 82 -27 2

6. Италия 0 4 0 4 38 160-122 0

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