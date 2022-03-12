Вторжение в Украину в прямом эфире: в Сумах открыто шесть гуманитарных коридоров для эвакуации большего числа мирных жителей, оказавшихся в центре российских атак

Trabajadores y voluntarios ucranianos de emergencia trasladan a una mujer embarazada entre los restos de un hospital de maternidad dañado por proyectiles en Mariúpol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Наиболее стратегические районы Украины остаются в осаде кремлевскими войсками. Несмотря на успешную эвакуацию гражданских лиц в некоторых городах, есть места, где российские атаки не прекращаются.

Экономическое давление растет с разных фронтов. Международное сообщество по-прежнему осуждает решение Владимира Путина, и санкции против правительства усиливаются.

В то время как изображения беженцев и руины, оставленные проходом русских солдат, идут по всему миру, а также истории тех, кто выживает или сталкивается с ужасом боевых действий.

Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):

Суббота, 12 марта

6:15: Власти Украины планируют открыть в эту субботу шесть гуманитарных коридоров из Сум область, на северо-востоке страны, в сторону украинского города Полтава, в 175 километрах к югу от области.

Об этом сообщил в своем аккаунте в Telegram глава Сумской областной администрации Димитро Живицкий, который подробно рассказал о местах встречи, а также о запланированном времени отправления колонн, установленном в 9:00 по местному времени.

Живицкий отметил, что шесть гуманитарных коридоров будут отправляться из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, Великая Писаровка и Краснополье в город Полтава. Все города относятся к Сумской области.

5:30: Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в пятницу Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что поставки осуществлялись частично восстановил электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции после полного отключения 9 марта.

Как поясняет МАГАТЭ в заявлении, работы, начатые в ночь на 10 марта «Укрэнерго», позволили бы отремонтировать часть электростанции. Несмотря на это, электроэнергия вне площадки все равно не будет работать, что указывает на то, что «в других местах все еще есть повреждения».

Электроснабжение Чернобыльской АЭС было частично восстановлено

4:30: Независимое правительственное агентство США обратилось в пятницу к администрации Байдена с просьбой добиться «окончательного исключения России» из Международной организации уголовной полиции (Интерпол), как сообщает CNN.

«Мы призываем вас использовать позицию США в Интерполе, чтобы дать понять, что любой отказ от действий против злоупотреблений со стороны России в Интерполе будет иметь серьезные последствия для взноса США в бюджет полицейской организации», - говорится в письме, к которому эта сеть получила доступ, государственному секретарю США Энтони Блинкену. и генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Таким образом, это государственное учреждение просит администрацию Байдена сделать «еще один шаг» против России из-за вторжения в Украину и других «предыдущих злоупотреблений», которые якобы совершал Кремль.

3:30: Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в эту субботу матерям российских солдат, чтобы предотвратить отправка своих детей на «войну» в Украине.

«Еще раз хочу сказать российским матерям. Особенно для матерей новобранцев. Не отправляйте своих детей на войну в чужую страну», — заявил Зеленский в новом видео в Telegram.

«Проверьте, где находятся ваши дети. И если у вас есть малейшее подозрение, что ваших детей, возможно, отправили на войну против Украины, действуйте немедленно», чтобы он не умер или не попал в плен, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал матерей российских солдат в эту субботу не допустить отправки их детей на «войну» в Украине

2:20: Президент Владимир Зеленский заявил, что в пятницу из четырех украинских городов было эвакуировано в общей сложности 7144 человека, что намного меньше, чем ему удалось покинуть каждый из предыдущих двух дней.

В телевизионном выступлении Зеленский обвинил Россию в отказе разрешить людям покинуть осажденный город Мариуполь и заявил, что Украина снова попытается доставить туда продукты питания и лекарства в субботу.

1:40: Спутниковые снимки показывают, что российские войска приближаются к Киеву и ведут артиллерийские обстрелы жилых районов, сообщает Reuters. Maxar Technologies сообщила, что несколько домов и зданий были в огне и что широко распространенные повреждения и ударные воронки видны по всему городу Мощун, к северо-западу от Киева, и что на снимке видны элементы российского артиллерийского батальона, активно стреляющие в юго-восточном направлении.

Спутниковое изображение показывает многоспектральный обзор горящих домов в Мощуне, Украина, 11 марта 2022 года (Maxar Technologies/Reuters)

1:20: Посол России в Никарагуа Александр Николаевич Хохоликов заявил, что ему жаль европейцев, которые, по его мнению, «пошли по пути ошибок», теперь из-за своего положения перед российской войной на Украине. «Мне очень жаль, что европейцы снова пошли по пути ошибок, как они это сделали накануне Второй мировой войны, и так легко забыли, что они должны поблагодарить советский народ за освобождение Европы и всего мира от фашизма», - заявил российский дипломат в письме, опубликованном режимом Даниэля Ортеги, Путину.

00:30: Президент Финляндии Саули Ниинисто во время телефонного разговора, проведенного обоими лидерами, призвал Владимира Путина «немедленно» договориться о прекращении огня и обеспечить безопасность гуманитарных коридоров. «Разговор был сосредоточен исключительно на войне на Украине», - говорится в заявлении финского председательства, в котором президент Ниинисто выразил Путину свою обеспокоенность по поводу обостряющейся гуманитарной «катастрофы» на Украине, а также «глубоких страданий» населения.

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