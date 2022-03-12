Международный день пользователей Twitter: о чем мы говорим в этой социальной сети?

«Просто настройка моего twttr» в переводе на испанский означает «Я только что создал свой твиттер» . Это было сообщение, опубликованное 12 марта 2006 года Джеком Дорси, основателем социальной сети, который совершил революцию в том, как мы общаемся и информируем себя. Спустя более десяти лет пост набрал около 9 тысяч ответов, 121 тысячу ретвитов, 174 тысячи лайков. И это была только первая веха...

Поразительно то, что Twitter был задуман для использования в качестве системы быстрой связи для такси, но вскоре Дорси адаптировал его как глобальный коммуникационный веб-сайт. С момента своего появления сеть стала частью привычки пользователей, которые выбирают ее для разговоров, дебатов, рассказов... и повышения своего голоса. Благодаря своей актуальности с 2012 года отмечается Международный день Twitteros в честь всех тех, кто поддерживает платформу.

В 2021 году во всем мире было зарегистрировано более 217 миллионов активных пользователей, которые широко представлены в Латинской Америке, и особенно в Аргентине.

Теперь о чем пишут пользователи?

Согласно внутренним измерениям Twitter, комментарии сделаны о политике, сериалах и фильмах, артистах и футболе. Его также используют социальные, экологические и гендерные активисты, обычно это пространство, где можно говорить без цензуры...

Столкнувшись с новым языком, emojis были установлены среди пользователей. Цифры свидетельствуют об этой тенденции к росту. Самый избранный - с плачущего лица, затем следует смех и любовь. «Интересный факт заключается в том, что во всем мире смайлики глаз также впервые вошли в десятку самых популярных твитов, поскольку они выросли на 7% по сравнению с прошлым годом», - говорится в опросе компании.

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10 самых упоминаемых людей

Разговоры, которые преобладают среди аргентинских пользователей Twitter, в основном привязаны к сегодняшнему дню. Вот почему имена появляются из спорта, политики и музыкальной сферы. Ниже приведены внутренние показатели Twitter за период с 1 января по 15 ноября 2021 года. Список был составлен на основе общего количества твитов, в которых упоминается аккаунт, без оценки положительного или отрицательного взаимодействия:

-Лионель Месси

-Альберто Фернандес (@Alferdez)

-Гарри Стайлз (@Harry_Styles)

-Тейлор Свифт (@TaylorSwift13)

-Маурисио Макри (@MauricioMacri)

-Патриция Буллрич (@PatoBullrich)

-Аксель Кикилофф (@Kiciloffok)

-Кристина Киршнер (@CFKArgentina)

-Хуан Доминго Перон

-Луис Томлинсон (@Louis_Tomlinson)

Развлечения — еще один популярный сегмент, выбранный twitteros. Активные пользователи в Аргентине обмениваются идеями о действиях и предложениях художников, будь то на маленьком экране, большом экране или в социальных сетях.

Самыми обсуждаемыми являются:

1. Кароль Севиль (@KarolSevilla)

2. Оливия Родриго (@OliviaRodrigo)

3. Евгения Суарес (@ChinaSuarez)

4. Сабрина Карпентер (@SabrinaAnnLynn)

5. Том Холланд (@TomHolland1996)

6. Аня Тейлор-Джой (@AnyaTaylorJoy)

7. Зендая (@Zendaya)

8. Зак Эфрон (@ZacEfron)

9. Где Кэмерон (@DoveCameron)

10. Роджер Паскуарелли (@_Ruggero)

Здесь также есть место для разговоров о кинопремьерах. Вентиляторы делают свои разряды во всех 280 персонажах. О чем было написано в Твиттере? Любимыми были фильмы «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Человек-паук: нет пути домой».

1. Лига справедливости Зака Снайдера

2. Человек-паук: нет пути домой

3. Шрек

4. Черная вдова

5. Вечные

6. гордость и предубеждение

7. Форсаж 9

8. Заклинание: дьявол заставил меня сделать это

9. Золушка (2021)

10. Круэлла





В Аргентине список самых упоминаемых латинских художников

Самые опубликованные в Твиттере национальные спортсмены

Столкнувшись с крупными событиями, такими как Олимпийские игры в Токио 2021 года, Кубок Америки или предстоящий чемпионат мира в Катаре, вселенная twittero активируется динамическими публикациями. «Каждая медаль, достижение и цель были восприняты как никогда раньше в Твиттере», - подчеркивают они в компании.

Аргентина - очень страстная страна, когда дело доходит до спорта, и футбол занимает особое место в разговоре в Twitter: Лионель Месси и Диего Армандо Марадона - два лучших в истории - вели разговор. Энцо Перес, руль, который ему пришлось сохранить во время матча Кубка Либертадорес за Ривер, также присоединился к списку самых твиттерных в 2021 году.

1. Лионель Месси

2. Диего Марадона

3. Энцо Перес

4. Джулиан Альварес (@JulianAlvarezzz)

5. Николас Отаменди (@NOtamendi30)

6. Мауро Икарди (@MauroIcardi)

7. Родриго де Пол (@RodriDePaul)

8. Агустин Росси

9. Серхио Агуэро (@AgueroSergioKun)

10. Эмилиано Мартинес (@EmiMartinezz1)

Что касается иностранцев, то пятью спортсменами, наиболее упоминаемыми аргентинцами, были четыре футболиста и один автомобилист:

1. Неймар (@NeymarJR)

2. Криштиану Роналду (@Cristiano)

3. Килиан Мбаппе (@KMbappe)

4. Эдинсон Кавани (@ECavaniOfficial)

5. Льюис Хэмилтон (@LewisHamilton)

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