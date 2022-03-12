Infobae в Житомире: взорванная школа, стрельба мэра и начало вторжения на запад

Город Житомир тихо бомбит. Он не появляется на первых полосах, но каждый день начинаются атаки. В настоящее время они осуществляются исключительно по воздуху. Сначала это была школа, затем больница и, наконец, городская система водоснабжения.

Житомир известен большой концентрацией военных комплексов, а плотность контрольно-пропускных пунктов, чтобы добраться туда, больше, чем на многих других маршрутах. Контрольно-пропускные пункты также огромны, выше и длиннее, чем в менее атакованных районах.

Заставить водителя согласиться ехать в Житомир было непросто. Никто не хочет приближаться к зонам боевых действий или городам, находящимся под обстрелом. Поговорив с половиной города, мы сделали это. Виктор, бывший боец войны в Наворном Карабахе в 1980-х годах, принимает нас в состав советской армии. В это время он был ранен в правую ногу, и с тех пор он едва короче левой.

Житомир бомбит в тишине. Фото: Хоакин Санчес Мариньо

В этом вторжении он не хочет ничего знать о боевых действиях, но ему 51 год и он не может покинуть страну. В ночь перед отъездом в Житомир Виктору позвонили из милиции с просьбой о его услугах. Ему удалось задержать его, но он знает, что если они будут настаивать, ему придется выйти вперед. Время от времени он показывает видеозаписи перестрелок против русских, присланные ему другом, который находится на фронте в Николаеве.

Пока мы сидим в машине, в тишине, мы чувствуем звук пролетающего над головой самолета. Бомбят все аэропорты в этом районе: Винница, Луцк, Ивано-Франковск. Все это в западной части страны, все ближе к территории Европейского Союза. Но самолет, который мы слышали, мы узнаем позже, украинский. Военно-воздушные силы постоянно летают над Житомиром, чтобы защитить его от ракет. Именно там как-то началось наступление на западную часть страны.

Часть ущерба, нанесенного российскими войсками в Житомире

Нападения на Житомир пока не совершаются с суши. Дорогу в Киев оттуда, однако, взяли русские, к юго-западу от столицы. Прохождение маршрута в этом направлении означает захват или верную смерть. Вокруг Житомира пока весь огонь идет с воздуха. Беспилотники, ракеты и некоторые российские самолеты, которые осмеливаются бросить вызов обороне Украины.

В районе Житомира пока весь пожар идет с воздуха. Кредит: Хоакин Санчес Мариньо

На данный момент, по словам мэра Сергея Сухомлина, в результате терактов в городе погибло 14 человек, четверо из которых были несовершеннолетними. В интервью Infobae он говорит, что 40% населения Житомира уже эвакуировали город (чуть более 100 тысяч человек) и готовы противостоять любой попытке вторжения.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин

Состояние боевой готовности отражено в его собственном кабинете на втором этаже мэрии: в окне скопились мешки с песком, чтобы защитить себя от возможного воздушного нападения, и длинные пушки в каждом углу: на стуле, у библиотеки, под окном. Рядом со своим рабочим стулом у него есть личное оружие, которым, как он утверждает, умеет пользоваться.

Офис мэра Житомира

На офисном столе разложена огромная карта с районами города, окрашенными в разные цвета. Как только мы войдем, он закрывает карту, не позволяет ее сфотографировать. Он также имеет четыре экрана рядом со столом, где можно увидеть разные улицы Житомира.

На стене за его столом, охраняемой двумя флагами (украинского и городского), картина, которая вытесняет: небольшой портрет Махатмы Ганди, лидера мира Индии. Мы спросили его о картине, и он ответил с небольшой улыбкой, осознавая противоречие, которое означает, что в кабинете, полном автоматов Калашникова, единственная картина - лидер мира.

На стене за его столом, охраняемым украинским флагом и флагом города, - небольшой портрет Махатмы Ганди Кредит: Хоакин Санчес Мариньо

«Я пацифист, поэтому у меня здесь Ганди. Но когда инструменты мира иссякают, остаются только орудия оружия», - говорит он. Прежде чем мы попрощаемся, попросите сфотографироваться с тремя журналистами, которых он согласился получить. Мы это сделаем.

На оставшуюся часть дня планируется совершить экскурсию по пострадавшим районам города, но начинает звучать тревога, и они заставляют нас оставаться в мэрии из соображений безопасности. С учетом того, что мэр, предположительно похищенный российскими войсками в Мелитополе, а мэр Гостомеля был убит оккупационными войсками во время раздачи продовольствия населению, мэрия кажется не самым безопасным местом. Но ополченцы уверяют нас, что мы в безопасности и должны подождать.

На въезде в муниципалитет есть еще одна огромная баррикада, и вам нужно зигзагом выходить между сумками, как будто вы сбегаете из лабиринта. Вся центральная площадь покрыта сумками, закрывающими входы. «Есть две очень толстые стены, если будет бомбардировка, мы в безопасности. На первом этаже безопасно. Не на первом и втором этажах, а вот здесь», — говорит Вира, сотрудник по связям с общественностью мэра.

На въезде в муниципалитет есть еще одна огромная баррикада, и вам нужно зигзагом между фондовыми рынками. Кредит: Хоакин Санчес Мариньо

Через несколько минут его слова кажутся не очень надежными. Дело в том, что ополченцы начинают кричать и бегать по району, и вдруг раздается громкая стрельба. Кадры поступают из центрального зала здания, именно там, где нас ждут. «Дрон, дрон», кричат некоторые. Вера просит нас защитить себя в коридоре. Молодой украинец встает на колени и показывает нам оборонительную позицию на случай падения удара. Выстрелы продолжают звучать, это ополченцы, стреляющие из окна в небо, пытаясь сбить беспилотник. Мы никогда не получим подтверждения, потому что они не могут об этом говорить. Солдат скажет: «Был небольшой инцидент», но он скажет это смеясь, как будто все это игра.

Мы все еще ждем. Я спрашиваю о связи, и мне говорят, что в тот же день они получили одну из антенн Starlink, подаренную Илоном Маском. Они мне его показывают, им все равно нужно установить. И, наконец, спустя некоторое время после стрельбы сработала зенитная сигнализация, и они позволили нам подойти к школе. Тревога в городе, который был поражен ракетами, уважается больше, чем в тех, которые не были. Жители Житомира уже видели, как с неба упала ракета, которая разрушила их школу, и хотя город все еще стоит, они предпочитают уважать сирены.

Одна из антенн Starlink, подаренная Илоном Маском Кредитом: Хоакин Санчес Мариньо

Невозможно объяснить образ разрушенной и взорванной школы. Это школа номер 25, огромный комплекс зданий, который, к счастью, не был заселен во время нападения. Весь фасад центрального здания украшен висячим стеклом. Во внутреннем крыле сооружение стало своего рода каньоном: оно больше не имеет форму здания, а скорее свалку щебня. Вокруг взорвалась куча бумажных и пластиковых бутылок. Баскетбольная площадка покрыта странной грязью, похожей на пыльные купюры, которые туда попали.

За помещением есть поляна, детская площадка для отдыха, а оттуда можно увидеть худшее изображение: весь лицей в руинах. Слева — здание, в котором находилась библиотека. Книги все еще там, их больше нет на полках, а упали на пол. Они образуют неправильный ковер из литературы и текста, а бумага служит для уменьшения неуклюжего звука шагов. Между шумом стрельбы и шумом щебня страшнее второй. Дело в том, что, хотя это уже произошло, прогулка по взорванной школе не оставляет сомнений в настоящем ужасе войны.

За помещениями есть поляна, игровая площадка для отдыха. Кредит: Хоакин Санчес Мариньо

В конце библиотеки классная комната. В классе классная доска. На ней ничего не написано, только зеленая. Ветер перемещает одну из трех составляющих его пластин. Звуки металла, как в фильмах ужасов. Вера говорит, что нам нужно идти, что на улице сейчас небезопасно. Некоторые подростки играют в баскетбол на корте, захваченном грязью. Они смеются, расстраиваются, делают что-то похожее на небольшую травлю. Одному удается забить, а затем они уходят. Я не знаю, если они направляются в убежище, они, должно быть, устали не видеть солнца.

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