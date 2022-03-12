Инфляция через крышу: 5 советов, как сэкономить и купить лучше в супермаркете

Una mujer asiste a comprar alimentos en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

По оценкам различных консультантов, продукты питания и напитки выросли примерно на 5% в феврале прошлого года и ожидают, что тенденция к росту сохранится в Аргентине в течение этого месяца . В условиях высоких цен очень важно иметь инструменты, которые помогут облегчить ваш карман при покупках в супермаркете.

Следует напомнить, что рост цен в январе прошлого года был вызван продуктами питания и безалкогольными напитками. По данным Национального института статистики и переписей (Indec), в первом месяце года он вырос на 4,9% в месячном выражении за счет увеличения овощей и фруктов, но со стабильностью мяса и мясных продуктов.

Исходя из этого, в январе прошлого года наибольший прирост пищевых продуктов и напитков был зафиксирован в круглых помидорах (82,2%), салате (51,1%), лимоне (30,2%), апельсине (15,2%), картофеле (14,2%), столовом хлебе (11,8%) и луке (11,3%).

Рекомендации

Вот ряд советов, как сэкономить при покупках в супермаркете в условиях растущей инфляции, и по данным Business Insider.

1- Составьте список покупок. Планирование расходов всегда будет полезно тратить меньше. Таким образом, вы избежите покупки ненужных предметов.

Люди, которые не составляют список того, что купить, часто забывают о том, что было необходимо, и вместо этого покупают другие продукты, которые не были необходимыми.

Кроме того, установление приблизительного недельного бюджета может помочь получить общее представление о том, сколько нужно потратить, и, таким образом, избежать чрезмерного превышения запланированного лимита.

Рост цен в январе прошлого года был вызван продуктами питания и безалкогольными напитками (EFE).

2- Узнайте, какие сезонные продукты. Чтобы сэкономить деньги, важно расставить приоритеты и знать, какие продукты являются сезонными, потому что они, как правило, дешевле.

3- Покупайте по цене, а не по брендам. Классическая ошибка заключается в том, чтобы избегать брендов, которые менее известны как менее качественные. Однако следует иметь в виду, что есть продукты без такого большого названия, но они также не уступают продуктам ведущих брендов. Вам просто нужно знать, как выбрать.

4- Пойдите в разные супермаркеты. Очень важно посетить разные филиалы и компании, так как в каждом из них цены могут значительно отличаться. Также важно знать дни и места, где предлагаются скидки и акции, чтобы воспользоваться преимуществами и, таким образом, платить меньше.

Важно знать дни и супермаркеты, где предлагаются скидки и акции (Фото: Freepik).

5- Покупайте то, что необходимо. Вы должны выбрать необходимое количество продуктов в супермаркете и избегать чрезмерных покупок в случае повышения цены. В результате этого действия вы часто покупаете другие предметы и, прежде всего, предметы, которые не будут потреблены; поэтому они выбрасывают их.

Инфляция в Аргентине

Следует напомнить, что в конце февраля аналитики рынка прогнозировали, что розничная инфляция в Аргентине в 2022 году составит 55%: такая же оценка, как и в предыдущем опросе. Это нашло отражение в Обзоре рыночных ожиданий (REM), который проводится Центральным банком среди консультантов, банков, университетов и других субъектов, прогнозирующих основные показатели экономики.

Участники REM сохранили прогнозы инфляции на 2023 год без изменений на уровне 45% в годовом исчислении. В то же время они пересмотрели прогноз инфляции на 2024 год и поместили его на уровне 37,7% в годовом исчислении, что на 2,7 процентных пункта выше, чем в предыдущем опросе.

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