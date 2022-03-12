Самый богатый человек Индии вынужден протянуть руку Амазонке в разгар судебной битвы

Дэвид Аста Аларес Нью-Дели, 12 марта Богатейший человек Индии у руля Reliance, Мукеш Амбани, застал своего соперника Amazon врасплох, захватив сотни магазинов у конгломерата Future Group, желанной дистрибьюторской группы, с которой оба гиганта борются более года в борьбе за доминирование на рынке ритейлера в страна. Капля клиентов любезно отвергается охранником на въезде в Нью-Дели того, что еще несколько дней назад было супермаркетом Big Bazaar, флагманом Future Group, имевшим большую задолженность с начала пандемии. Стремясь доминировать на розничном рынке страны, что привело к нескольким судебным делам, американская компания стремится контролировать Future с тех пор, как в 2019 году она приобрела 49% компаний группы. СОТНИ МАГАЗИНОВ ПЕРЕХОДЯТ НА ЗАВИСИМОСТЬ Расположенный под станцией метро в районе Калкаджи на юге столицы, магазин теперь украшен серым холстом над большим логотипом Big Bazaar, обозначающим вход, и коротким знаком, предупреждающим о постоянном «балансе запасов». Хотя снаружи ничто не указывает на то, что магазин теперь находится под контролем Reliance, охранник подтверждает, что это действительно так. Внутри группа сотрудников стремится переделать помещение и реорганизовать товары. Future Group определяет себя как пионер в сетях супермаркетов в стране с населением 1,35 миллиарда человек благодаря оптовой торговле, логистическому подразделению и более чем 1700 магазинам в более чем 400 городах Индии. Но конгломерат признал в прошлую среду в письме в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Индии, что за считанные недели потерял почти 850 магазинов. Как это возможно? Столкнувшись с растущим долгом Future, Reliance выиграла у группы множество арендных ставок, став арендодателем той же группы, которая в августе 2020 года согласилась купить примерно за 3,4 миллиарда долларов, сообщил Efe источник, участвующий в споре, который попросил анонимности, поскольку битва с Amazon дошла до Верховного суда. «Будущее не смогло выплатить Reliance» сумму арендной платы, а компания Амбани не может завладеть Big Bazaar из-за юридических споров, пояснил он. Поэтому Reliance решила «занять помещение и сделать свои магазины». УДИВЛЕНИЕ И НЕГОДОВАНИЕ Неприятный сюрприз для компании другого из богатейших людей мира, Джеффа Безоса, а также, видимо, для самой Future Group. «Мы не ожидали, что Reliance Group предпримет такие решительные действия, даже не обсудив это с нами», - посетовал финансовый директор одного из филиалов желанного конгломерата Future Retail в письме фирме Амбани, которое цитирует Bloomberg. Но основной пострадавшей стороной является Amazon, которая утверждала в индийских судах, что приобретение 49% дочерней компании Future Coupons за около 200 миллионов долларов было совершено с явным условием наложить вето на продажу Future Retail списку организаций, включая Reliance. «Произошло полное нарушение закона», посетовал источник, близкий к американскому гиганту, который также попросил анонимности. Amazon сделала «стратегические инвестиции» в одну из дочерних компаний Future с намерением впоследствии взять под контроль розничный филиал группы, «когда правительство откроет сектор для иностранных инвестиций», пояснил источник. Спор между Amazon и Future привел к решению Сингапурского международного арбитражного суда, который распорядился о владении активами индийской компании. Но Reliance защитила в Верховном суде Индии, что соглашение между американским гигантом и индийской компанией было аннулировано Индийской комиссией по конкуренции, что сделало его недействительным, а предложение Future на 3,4 миллиарда долларов полностью законным. ПЕРЕГОВОРЫ Поскольку суды все еще рассматривают спор и не назначили дату вынесения вердикта, Amazon «выложила оливковую ветвь» на прошлой неделе для переговоров в кулуарах судей, по словам источника, после поглощения Reliance сотен магазинов. Три стороны в конфликте должны обратиться в высший судебный орган Индии 15 марта, чтобы сообщить, был ли достигнут какой-либо прогресс в переговорах, и пока ни один из источников, близких к спору, не указывает, каким может быть будущее будущего. ШЕФ да/ мт/рмл (фото) (видео)