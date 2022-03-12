«Я никогда в жизни не кричала так сильно», Лаура Акунья после испуга, который случился с ее сыном

В своих социальных сетях Лаура Акунья часто публикует сообщения о своих детях, Хелене и Николасе. На всех фотографиях, которыми он поделился, он рассказывает о своей любви к ним, о счастье, которое он чувствует, имея их в своей жизни, о том, как хорошо они проводят время с семьей. Однако в прошлую пятницу, 11 марта, ведущий опубликовал публикацию, в которой главным героем был Николас, но этот случай произошел не из-за ситуации, которая означала для них радость, а совсем наоборот: ужас, страх, страхи.

Таким образом, бумангуэса опубликовал видео, на котором маленький Николай опасно взбирается через стену, чтобы посмотреть вниз. Могли произойти плохое движение, ошибка в балансе или сцеплении и несчастный случай. К счастью, ничего не произошло, но ситуация вызвала сильный шок для Акуньи, которая поняла — через текст, опубликованный вместе с изображениями — насколько изменена она после встречи с сыном в таких обстоятельствах.

«Напуг, который я только что ударил, ненормально. Я все еще взволнована... не верьте, что дети тихие... какими бы спокойными они ни были, они не перестают быть детьми, и опасности за каждым углом, не раскрашивайте их ни на минуту! Спасибо, Боже мой. То, что вы считаете неопасным, оказывается. Я разделяю это, чтобы с ними никогда этого не случилось. Да благословит вас Бог. P.S. Мой крик с другой стороны был ненормальным... Я никогда в жизни так не кричала».

В дополнение к этим словам и видео Лаура Акунья также опубликовала фотографию, на которой она позирует, обнимая своего младшего сына, которую поместили на обложку этой публикации.

Следует помнить, что впервые у ведущей был опыт матери с рождением Елены в ноябре 2016 года. Впоследствии бумангеза повторила свою материнскую роль с Николасом, родившимся в июле 2018 года. Отец обоих детей — Родриго Клинг, который развивается как предприниматель.

Из информации, предоставленной социальными сетями, Лора и Элизабет Акунья поняли, что, будучи сестрами, у них крепкая связь любви и единства, даже для того, чтобы дразнить друг друга. На самом деле, в январе прошлого года Элизабет была очень сосредоточена на том, чтобы сделать серию трюков для своей младшей сестры, в частности, записывая ее, пока она отдыхала или ела, и в то же время она играла забавные аудио, которые подходят для этих сцен.

Например, в начале декабря 2021 года она изобразила сидящую ведущую, полирующую брови, одновременно сыграла фрагмент эпизода «Розовой пантеры». «Доброе утро, вижу, вы отдыхаете, не так ли? Скажите, вас ничего не беспокоит? Вы не против думать, что вы тратите свое время на достижение абсолютно ничего, когда есть люди, которые работают, делают что-то в свободное время, а вы тратите его жалко, но я полагаю, что вы имеете право быть ленивым и ленивым». Затем Лаура Акунья просто посмеялась над этим, и так случилось с другими ситуациями.

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