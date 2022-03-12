Гипотеза о конфликте в Украине

Soldados ucranianos realizan maniobras cerca de la frontera con Rusia, en una imagen de archivo. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Некоторые утверждают, что вторжение России в Украину было ошибкой Путина, потому что оно объединило Запад. Тезис Джо Байдена о том, что ось глобального конфликта — демократические и авторитарные страны, вписывается в нынешний европейский конфликт. Хотя Россия имеет идеологически консервативное и политически авторитарное правительство, а Китай имеет реформистскую экономическую модель, контролируемую элитой, которая осуществляет власть авторитарным образом. Во время вторжения в Украину НАТО находилось в сложной ситуации, которую президент Макрон назвал «смертью мозга». В ней сошлись те, кто утверждал, что основная опасность исходит с севера (как это уже было осознано); страны на южном фланге отдают предпочтение угрозам Средиземноморья, миграции и терроризма, а на третьем месте были те, кто хотел укрепить внерегиональную роль Атлантический альянс. Теперь произошло фактическое объединение. Из тридцати стран, входящих в НАТО, только четыре расходятся со своей позицией перед лицом российского вторжения в Украину: Словакия, Венгрия, Турция и Хорватия, которые впоследствии были объединены. Различия между Францией и Германией отошли на второй план. Так произошло и с его разнонаправленными подходами к Вашингтону. Финляндия и Швеция, не входящие в НАТО, присоединились к нему, а Швейцария присоединилась к экономическим санкциям. За пределами европейских рамок в Индо-Тихоокеанском регионе Япония и Австралия ратифицировали стратегический союз с Соединенными Штатами, присоединившись к России.

Другие, с другой стороны, утверждают, что российское вторжение в Украину ослабляет НАТО, которое не смогло сформулировать военный ответ и дипломатическое управление, которые бы сохранили украинскую территорию. Путин бросает вызов НАТО, принимая только 5% военных расходов 30 стран западного военного альянса. Превентивное перемещение сил НАТО в страны, где НАТО имеет постоянные военные базы и которые граничат с Украиной (Польша, Румыния и Литва), не достигло десяти тысяч человек. 50 000, которые Соединенные Штаты постоянно находятся в Германии, до сих пор не покинули свои базы. Путин ставил на то, что западные общества, которые меньше года назад наблюдали анархический вывод войск НАТО из Афганистана, не согласятся участвовать в войне. Пока что все так. Страны НАТО не войдут в Украину, чтобы защитить ее от российского вторжения, и это ослабит военный альянс Запада перед лицом мирового общественного мнения, если украинские войска будут окончательно побеждены. Кроме того, НАТО действовала в странах, которые не имели гарантий безопасности, потому что она не является ее частью, а теперь нет. Так было в Сербии, когда отделение Косово произошло в конце двадцатого века, а Афганистан в Азии — в последующие два десятилетия.

Обе стороны конфликта делают ставку на соответствующие банкротства внутренних фронтов антагонистов — России и Украины. Крупнейший российский оппонент в тюрьме Алексей Навальный заявил, что реальный риск миру во всем мире представляет Путин, а не Россия. На Западе есть те, кто утверждает, что если военные действия продолжатся, демократическая российская оппозиция получит пространство и влияние, что приведет к протестам, которые могут привести к восстанию, как это произошло в нескольких странах бывшего СССР. Напротив, другие считают, что мотивированная Путиным возвышение российского национализма станет аргументом и предлогом для дальнейшего подавления несогласных. Со своей стороны, Путин стремится к распаду украинского внутреннего фронта за счет быстрых и силовых действий - которые идут медленнее, чем ожидалось, - которые приведут украинское общественное мнение к поддержке «модели нейтралитета», такой как та, которая была принята Финляндией после Второй мировой войны. В этом случае нынешнее прозападное правительство Украины Владимира Зеленского может быть заменено на правительство, предлагающее нейтрализовать страну военным путем, которое фактически будет пророссийским. Оба восприятия являются определяющими для военных стратегий двух соперников. Украина стремится к затяжной войне, которая разрушает Россию, а Россия стремится к быстрой войне, которая ослабляет украинский внутренний фронт. Но если есть какая-то возможность остановить войну, то это зависит от украинского президента, который, не посоветовавшись ни с Вашингтоном, ни с Брюсселем, провел три раунда переговоров с российским правительством под руководством белорусского диктатора и призывает к личной встрече с Путиным

Более глубокий анализ отношения Путина как российского лидера следует искать в факторе «унижения», который может породить националистический экстремизм, склонный к обращению вспять упадка военными средствами. Хотя из этой теории есть исключения (например, Германия и Япония после Второй мировой войны), в нее вписывается множество примеров. Возможно, самым важным является Китай, который страдал от унижения Запада с 1836 года, когда началась первая опиумная война, кульминацией которой стал захват полуострова Гонконг британскими войсками, что привело к оккупации, которая закончилась только в конце 20-го века. В 19 веке европейские державы заняли позицию из разных китайских портов для обеспечения торговли. В начале XX века китайская столица была оккупирована многонациональными силами стран, состоящими из США, Японии и различных европейских сил. Японская оккупация Маньчжурии была еще одним унижением Китая до и во время Второй мировой войны. Эти настроения объясняют возрождение азиатской державы в лице председателя Си Цзиньпина. Германия, потерпевшая поражение в Первой мировой войне, породила нацизм и приход Гитлера к власти с ее идеей политического и этнического немецкого национализма в поисках мести и мести. Россия, в свою очередь, на протяжении трех столетий воспринимала угрозы со стороны Запада. Наполеон, в начале 19 века Крым усреднял этот век и два вторжения в Германию в Первую и Вторую мировую войну. Все это были вторжения на их собственную территорию. Распад Советского Союза, который Путин считал величайшей геополитической катастрофой двадцатого века, также воспринимался Россией как унижение. Но ясно одно: Путин сможет выиграть или проиграть войну, которую он вел, - военные больше подвержены случайности и изменениям обстоятельств, чем политике, - но одно можно сказать наверняка: он удвоит ставку до тех пор, пока не достигнет своих целей.

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