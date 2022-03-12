Как говорить о войне в школе

A child looks out a steamy bus window with drawings on it as civilians are evacuated from Irpin, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. A Russian airstrike devastated a maternity hospital Wednesday in the besieged port city of Mariupol amid growing warnings from the West that Moscow's invasion is about to take a more brutal and indiscriminate turn. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Дети не живут отдельно от происходящего. Они смотрят, слушают, читают... и эта ситуация не только бросает нам вызов как учителям, но и позволяет нам подходить к предмету с педагогической точки зрения. То, что происходит, происходит, и даже если мы не будем говорить об этом, оно продолжается. Поэтому лучше взять на себя обязательство работать над этим в школе, чем позволять детям разговаривать друг с другом, порождая и вызывая еще большую неопределенность, страдания или страх. То, что происходит, также является частью их реальности, не только взрослых, и в этом смысле учителя являются очень важными субъектами не только с точки зрения развития интеллектуальных способностей детей, но и моральных и эмоциональных способностей детей.

Независимо от трагической стороны любой войны, эта ситуация обладает большим педагогическим потенциалом. Мы всегда говорили, что работа в школе через водонепроницаемые отсеки, язык, с одной стороны, и история - с другой, не создает мотивации. Цель должна состоять в том, чтобы учащиеся могли объединить знания, собрать обучение и сделать его своим. Таким образом, это хорошая возможность работать в междисциплинарном ключе не только над содержанием, но и над такими важными навыками, как критическое мышление, исследования, коммуникация, разрешение конфликтов, исследование, сравнение и противопоставление, среди прочего. В наших классах находятся будущие граждане и, возможно, люди, которые даже влияют на решения нашей страны, и эта война может принести им очень ценные знания.

Конечно, нам придется адаптировать язык и детали информации к их уровню понимания, игнорируя, насколько это возможно, детали, которые могут шокировать их возраст (опасности, страдания беженцев и т. Д.).

В соответствии с их возрастом и уровнем зрелости нам придется адаптировать то, что мы говорим, чтобы не вызывать у них чувства, которые будут огорчать или расстраивать их.

Идея состоит в том, чтобы учиться на том, что происходит, чтобы думать о лучшем мире, развивать критическое мышление, информировать детей, узнавать о последствиях наших действий и во многих других вещах, но всегда в рамках уважения, сдерживания и обучения.

Оттуда мы можем подумать о том, что мы можем сделать в классе для построения мира. Затем обучайте их эмоциональным вопросам, таким как дружба, воспитание мира, учитесь извиняться за ошибку, работать над эмпатией, вести переговоры, понимать причины других. Мы должны научить их, что мы все можем быть миротворцами и дружить, даже если они разные или иногда не согласны.

Наши студенты заслуживают получения достоверной информации, которая поможет им понять, что происходит прямо сейчас, без предвзятости, без расплывчатых или предвзятых ответов. Это предмет, который можно рассматривать междисциплинарно в истории, гражданском строительстве, географии, экономике и даже в искусстве.

Вот несколько примеров:

Гражданство: права человека, урегулирование конфликтов, экономические интересы, стоящие за войнами, обучение ценностям, построение мира, последствия действий, достоверность новостей, фейковые новости, вопрос о том, какие СМИ помогают им лучше понять конфликт, почему говорят об этой войне, а не о многие другие, которые активны в данный момент, и т. д.

История: почему это происходит, сроки для понимания причины и следствия, причины конфликта, что означает власть, акторы конфликта, демократия и т.д.

География: от определения местоположения стран на карте, сравнения их по размеру, регионам, климату, плотности населения, природным богатствам, сельскохозяйственному потенциалу, пахотным землям и т. Д.

Наука: все о добыче газа, железа, урана, продукции региона и т.д.

Экономика: импорт, экспорт, экономика стран, важность туризма и т.д.

Язык: составление дневника войны, интервью, консультации экспертов и т.д.

Математика: сравнение России и Украины с Аргентиной (размер стран, численность населения, диаграммы Венна и т.д.).

Искусство: фрески для мира, написание песен, стихов и т. Д.

Мы также можем продвигать дебаты, сопровождать их в этих дебатах, всегда с идеологической честностью, без предубеждений, позволяя им думать самостоятельно.

Идея состоит в том, чтобы учиться на происходящем, чтобы думать о лучшем мире, развивать критическое мышление, сохраняя при этом детей, информируя их и сопровождая их в их всестороннем обучении.

Речь идет не о навязывании нашей позиции или защите того или иного, а в том, чтобы помочь им думать, понимая, что речь идет не о том, чтобы научить их думать, а в том, чтобы научить их думать.

Для самых маленьких мы можем собрать дидактические последовательности, связанные с миростроительством.

Мы можем обучить их эмоциональным вопросам, таким как дружба, научиться извиняться, работать над эмпатией, вести переговоры, понимать причины друг друга. Мы должны научить их тому, что даже если они молоды, они могут быть миротворцами. Что они могут быть друзьями, даже если они есть или думают иначе.

Это очень печальное время, но это также отличная возможность оказать положительное влияние на наших учеников, потому что этот опыт укрепит их как людей.

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