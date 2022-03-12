Как сообщить о фальсификации избирателей на выборах 13 марта

Jóvenes sufragan durante la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud el domingo 5 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

В это воскресенье, 13 марта, по всей стране пройдут выборы в законодательные органы и межпартийные консультации; однако в последние дни несколько кандидатов предупредили о предполагаемых намерениях фальсификации в середине дня голосования. По этой причине важно, чтобы граждане, которые собираются воспользоваться своим правом голоса, также знали, как выявлять мошенничество и как сообщить о нем, если они стали свидетелями чего-то подобного.

Управление генерального контролера Республики объявило, что в день выборов оно будет следить за сомнениями, жалобами и жалобами граждан на избирательных участках. Эти пункты, расположенные в ключевых пунктах голосования, будут координироваться представителем единого командного пункта Управления Контролера в каждом департаменте.

Организация указала, что избиратели смогут идентифицировать своих должностных лиц с помощью институциональных жилетов, но они также смогут подавать свои жалобы через приложение ControlLapp, а в модуле «Диалог с контролером» они смогут подробно рассказать о ситуациях, которые они определяют как возможные угрозы избирательному процессу на своих территориях.

Аналогичным образом, Управление Контролера также указало, что телефонная линия 018000910060 и веб-сайт (www.contraloria.gov.co) будут доступны 24 часа в сутки в воскресенье, 13 марта. Они также могут писать свои отчеты по адресу cgr@contraloria.gov.co.

Со своей стороны, Миссия по наблюдению за выборами, МО, сообщила, что в дни выборов в это воскресенье в 461 муниципалитете Колумбии в общей сложности 3688 национальных и международных наблюдателей за выборами будут доступны в 461 муниципалитете Колумбии. Кроме того, 63 наблюдателя в 64 консульствах в 12 странах.

Они уточнили, что наблюдательная группа состоит из 57 процентов женщин, 42 процента мужчин и 1 процента небинарных людей. Кроме того, на этот раз 115 наблюдателей также будут находиться в Специальных избирательных округах мира - СИТРЭП.

В этом году МНВ также взяла на себя обязательство уделять особое внимание трансгендерным людям в своей работе по наблюдению за выборами. Алехандра Барриос Кабрера, директор МНВ, заявила в этой связи, что «это наблюдение за выборами обеспечит соблюдение Протокола транснационального голосования, который был опубликован Национальным избирательным советом в 2020 году (резолюция 3480 от 2020 года). Это мероприятие по наблюдению за выборами является первым мероприятием такого рода не только в Колумбии, но и в Южной Америке».

Вот почему в группе из 2688 наблюдателей также будет 86 транс-людей, которые будут соблюдать протокол трансголосования. Эта группа наблюдения состоит из 27 транссексуалов, 24 транс-женщин и 35 небинарных людей.

Организация подчеркнула, что в период с 13 марта 2021 года по 11 марта 2022 года МНВ получила в общей сложности 316 отчетов через платформу https://www.pilasconelvoto.com/ и строку WhatsApp 3152661969, в которых говорится о нарушениях в выборы в Конгресс Республики. Из этих сообщений 94 касаются ненадлежащего вмешательства в политику государственных должностных лиц, а 79 — нарушений свободы голосования путем покупки и продажи голосов.

Что касается этих тревожных данных, Камило Мансера, координатор избирательной юстиции МНВ, отметил, что «наибольшее количество нарушений было зарегистрировано в Боготе и Антиокии, каждый из которых составил 31 отчет от граждан, затем Атлантико (19), Каука и Сантандер (17) и Кордова, Кундинамарка, Нариньо и Валле. дель Каука по 16 человек. Эти департаменты, а также столица, суммируют 179 зарегистрированных нарушений, что соответствует 56,6% от общего числа».

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