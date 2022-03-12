Как получить стипендию для обучения веб-программированию в Южной Корее

Una mujer fue registrada al observar una proyección del código fuente de la World Wide Web (www), en lenguaje de programación Python, en la sede de la casa de subastas Sotheby's en Nueva York (EEUU). EFE/Nora Quintanilla

Правительство Мехико вместе с правительством Сеула объявили о приеме заявок на получение стипендии для обучения в Южной Корее.

В своей Программе профессионального обучения по английскому языку (VTP) 2022 они указали, что стипендия предназначена для обучения технической карьере в области веб-программирования в кампусе Сеульского технологического и образовательного института в Намбу.

Продолжительность обучения составит 8 месяцев в период с мая по декабрь 2022 года, стипендиальная программа VTP покрывает такие расходы, как перелет из Мехико в Сеул и обратно, проживание, питание, услуги и медицинское страхование, а также учебные материалы. во время курса. Они подчеркнули, что будут приняты адекватные меры для борьбы с пандемией COVID-19 и что молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявку.

Даты участия в программе.

* Прием заявок завершится 25 марта.

* Процесс отбора будет проходить с 28 марта по 1 апреля.

Результаты будут объявлены через Генеральную координацию советников и международных дел CDMX (Фото: Reuters/Ким Хонг-Чжи)

* Уведомление и публикация результатов будут 4 апреля.

Каковы требования?

* Проживание в Мехико.

* Предъявите копию удостоверения избирателя INE и подтверждение адреса проживания.

* Минимальное обучение на уровне бакалавриата, необходимо иметь при себе копию сертификата.

* Имейте средний уровень английского языка, проверьте его с копией сертификата с официальной действительностью и текущим.

* Владеть языковыми навыками корейского языка на базовом уровне, иметь при себе копию сертификата «Тест на знание корейского языка» (TOPIK) уровня 1 или выше.

* Биографическая справка на английском языке

* Мотивировочное письмо на испанском языке, объясняющее, почему это важно в профессиональном обучении.

* Рекомендательное письмо на английском языке.

* Имейте действительный паспорт, вы должны взять с собой копию.

* Медицинская справка с печатью и подписью.

* Одна фотография размером 35 мм х 45 мм.

* Заявки, которые должны быть заполнены на английском языке и могут быть получены по ссылкам:

* Форма заявки - 2022 sample.doc

* Личное заявление и исследование plan.pdf

* Memorandum.doc.

* Полный график вакцинации против COVID-19, необходимо иметь при себе копию свидетельства о вакцинации.

Как подать заявку?

Крайний срок регистрации — до 25 марта (Фото: Правительство CDMX)

* Документы должны быть в формате PDF, отсканированы отдельно и отправлены на электронную почту representacioninst.cgaai@gmail.com с копией на edithangeles.cgaai@gmail.com до 25 марта 2022 года в 23:59 по времени Мехико.

* Столичные власти указали, что будут принимать кандидатуры только тех, у кого есть все полные документы и требования вовремя и по форме в соответствии с призывом.

Как проходит отбор?

* Он состоит из двух этапов:

* На первом этапе квалификационное жюри от правительства CDMX рассмотрит каждую из полученных заявок и разместит их по схеме баллов и критериев, а избранные будут вызывать их на виртуальное собеседование.

* На втором этапе квалификационное жюри проанализирует интервью и выберет финалистов.

* Результаты будут объявлены 4 апреля через интернет-портал Генеральной координации советников и международных отношений CDMX по адресу www.cgaai.cdmx.gob.mx) и в социальных сетях Facebook: InternacionalesCDMX и Твиттер @InternacCDMX.

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