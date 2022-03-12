Как получить стипендию для обучения веб-программированию в Южной Корее

Правительство Мехико вместе с правительством Сеула объявили о приеме заявок на получение стипендии для обучения в Южной Корее.
В своей Программе профессионального обучения по английскому языку (VTP) 2022 они указали, что стипендия предназначена для обучения технической карьере в области веб-программирования в кампусе Сеульского технологического и образовательного института в Намбу.
Продолжительность обучения составит 8 месяцев в период с мая по декабрь 2022 года, стипендиальная программа VTP покрывает такие расходы, как перелет из Мехико в Сеул и обратно, проживание, питание, услуги и медицинское страхование, а также учебные материалы. во время курса. Они подчеркнули, что будут приняты адекватные меры для борьбы с пандемией COVID-19 и что молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявку.
Даты участия в программе.
* Прием заявок завершится 25 марта.
* Процесс отбора будет проходить с 28 марта по 1 апреля.
* Уведомление и публикация результатов будут 4 апреля.
Каковы требования?
* Проживание в Мехико.
* Предъявите копию удостоверения избирателя INE и подтверждение адреса проживания.
* Минимальное обучение на уровне бакалавриата, необходимо иметь при себе копию сертификата.
* Имейте средний уровень английского языка, проверьте его с копией сертификата с официальной действительностью и текущим.
* Владеть языковыми навыками корейского языка на базовом уровне, иметь при себе копию сертификата «Тест на знание корейского языка» (TOPIK) уровня 1 или выше.
* Биографическая справка на английском языке
* Мотивировочное письмо на испанском языке, объясняющее, почему это важно в профессиональном обучении.
* Рекомендательное письмо на английском языке.
* Имейте действительный паспорт, вы должны взять с собой копию.
* Медицинская справка с печатью и подписью.
* Одна фотография размером 35 мм х 45 мм.
* Заявки, которые должны быть заполнены на английском языке и могут быть получены по ссылкам:
* Форма заявки - 2022 sample.doc
* Личное заявление и исследование plan.pdf
* Полный график вакцинации против COVID-19, необходимо иметь при себе копию свидетельства о вакцинации.
Как подать заявку?
* Документы должны быть в формате PDF, отсканированы отдельно и отправлены на электронную почту representacioninst.cgaai@gmail.com с копией на edithangeles.cgaai@gmail.com до 25 марта 2022 года в 23:59 по времени Мехико.
* Столичные власти указали, что будут принимать кандидатуры только тех, у кого есть все полные документы и требования вовремя и по форме в соответствии с призывом.
Как проходит отбор?
* Он состоит из двух этапов:
* На первом этапе квалификационное жюри от правительства CDMX рассмотрит каждую из полученных заявок и разместит их по схеме баллов и критериев, а избранные будут вызывать их на виртуальное собеседование.
* На втором этапе квалификационное жюри проанализирует интервью и выберет финалистов.
* Результаты будут объявлены 4 апреля через интернет-портал Генеральной координации советников и международных отношений CDMX по адресу www.cgaai.cdmx.gob.mx) и в социальных сетях Facebook: InternacionalesCDMX и Твиттер @InternacCDMX.
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