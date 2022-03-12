Как заблокировать спам-звонки с неизвестных номеров, банков и операторов?

В социальных сетях мы можем видеть бесконечные жалобы от пользователей телефонным компаниям, к которым они принадлежат, из-за неутомимых телефонных звонков, которые они получают в течение дня, независимо от того, ночью это или рано утром. Эти претензии суммируются тем фактом, что, даже если они меняют свой номер, они продолжают связываться с ними по телефону и текстовым сообщениям, чтобы предложить им услуги или продукты. Но что мы можем сделать, чтобы покончить с этой проблемой, которая по-прежнему преследует перуанцев?

К концу 2021 года Indecopi, зарегистрированная в Специальном центре мониторинга (CEMI), зарегистрировала в общей сложности 10 879 отчетов и запросов, связанных с этим видом практики. Если они считаются агрессивными коммерческими методами, компании могут быть наказаны предупреждением или штрафом в размере до 450 МСЭ.

ПОДАТЬ ЖАЛОБУ В INDECOPI

Каналы Поддиректората обслуживания граждан и формы «Гражданский надзор» активны для сбора жалоб и сообщений от потребителей которые пострадали от телефонных звонков от поставщиков, предлагающих товары или услуги без их согласия.

Вы также можете написать электронное письмо на адрес sacreclamo@indecopi.gob.pe или позвонить по номеру 224 7777 (Лима) и 0-800-4-4040. Граждане должны сообщить название компании и подробности произошедшего. Например, укажите продвигаемые продукты или услуги, номер телефона или адрес электронной почты, с которого проводилась акция, а также дату и время сообщения.

КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ СПАМ-ЗВОНКИ С НЕИЗВЕСТНЫХ НОМЕРОВ?

Артуро Гога, технологический аналитик и создатель контента, поделился в своем аккаунте в Twitter веткой, описывающей шаги, которые мы должны предпринять, чтобы заблокировать знаменитый так- спам. Есть два метода, в зависимости от используемой нами системы сотовой связи.

- Блокировка звонков на Android: вы должны использовать приложение под названием Google phone, которое находится в настройках и позволяет идентифицировать спам-звонки, не передавая свои контакты или личные данные. Это стало эффективным методом блокировки.

- Блокировка звонков на iPhone: есть возможность отключить звук неопознанных звонков. Вы можете найти это в приложении телефонов с системой iOS. Для этого вам нужно выбрать «отключить звук или заблокировать неизвестные номера».

ПОЧЕМУ БЫ ВАМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ?

По словам специалиста TEC, одна из проблем для пользователей будет заключаться в тех же приложениях, которые мы загружаем для решения этого недомогания. По большей части эти приложения бесплатны, поэтому мы должны внимательно ознакомиться с их функциями и условиями.

Во многих случаях они создают сеть контактов со всеми номерами, которые вы отклонили или отправили в список спама для блокировки. Хотя это не подтвержденный факт, эта информация может быть передана операторам, создавая бесконечный круг общения, поскольку, если мы отвергаем один номер, они могут позвонить нам по другому.

«Не рекомендую. Соглашаясь использовать его, вы загружаете свои данные в приложение. Эта база данных может использоваться самими колл-центрами для рассылки вам рекламы. Вы должны задаться вопросом, когда продукт бесплатный, действительно ли вы им не являетесь», — объясняет Гога.

Некоторые принимают решение противостоять работникам, которых они призывают, но это не способствует решению проблемы. Достаточно внести несколько изменений в конфигурацию мобильного телефона, чтобы окончательно отклонить их и не нарушить наше спокойствие.

Помните, что если проблема обостряется, немедленно обратитесь в каналы обслуживания клиентов Indecopi за советом. Во-первых, используйте инструменты своего мобильного телефона, а если вы не найдете решения, найдите приложение, которое лучше всего соответствует вашим потребностям.

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