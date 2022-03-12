Как работает «Каратель», дешевый, легкий и тихий бесшумный беспилотник, который сеет хаос на путинских силах

Многоразовый беспилотник под названием «Каратель» все больше усложняет российскую армию, неожиданно и незаметно разрушая важнейшие линии снабжения для наступления Владимира Путина на Украине.

Этот относительно небольшой и маневренный беспилотник может преодолевать расстояние до 48 километров в тылу российского противника, и его чрезвычайно трудно обнаружить. Когда он пролетит около 400 метров, он может оставаться в воздухе в течение нескольких часов.

Беспилотник, размах которого составляет почти 2,5 метра, уже выполнил более 60 миссий, в ходе которых уничтожил жизненно важные российские запасы.

Корабль работает вместе с сопровождающим дроном Spectre. Как только они взлетят, Spectre выполняет разведывательную работу и помогает идентифицировать неподвижные цели для Карателя.

Согласно журналу Interisting Engineering, последний может атаковать, развернув весь свой груз из более чем двух килограммов взрывчатки одновременно или на три разные цели.

Украинские войска использовали беспилотник для атаки на линии снабжения российских войск, взрывая автоколонны с бензиновыми поездами, а также для поражения складов боеприпасов, а также систем радиоэлектронной борьбы, сообщает Business Insider.

Беспилотник, разработанный и разработанный UA Dynamics, компанией, созданной ветеранами, которые воевали против русских во время аннексии Крыма, позволяет украинской армии иметь возможность атаковать вглубь российских линий, не рискуя своими войсками, среди которых есть и гражданские новобранцы.

Украинский инженер Евгений Булацев, который работает в технологической компании, создавшей оружие, охарактеризовал дроны как «смену правил игры» для украинской армии. И он показал, что устройства до сих пор выполнили до 60 «успешных» миссий с момента начала боевых действий неделю назад.

Инженер, который собирается присоединиться к украинской армии в Киеве, также отметил, что аппараты предотвратили ранения мирных жителей. «Это самый дешевый и простой способ нанести удар на дальние расстояния, не рискуя жизнями мирных жителей», - сказал он The Times.

После программирования с координатами цели он может выполнять миссию автоматически.

Хотя количество и местонахождение беспилотников, развернутых в украинской армии, являются конфиденциальными, Булацев подтвердил, что они используются в нескольких подразделениях украинской армии, включая элитные силы специальных операций. Он подтвердил, что они в основном используются для нападения на стационарные цели, такие как запасы топлива и боеприпасов, станции радиоэлектронной и противоэлектронной борьбы, а также дорогостоящие зенитные системы.

Пакет с двумя дронами стоит 196 000 долларов, включая наземную станцию и тренажер.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армией ключевой частью своего сопротивления.

Помимо собственного боевого беспилотника, украинские войска также имеют доступ к 20 очень успешным турецким беспилотным летательным аппаратам, Bayraktar TB2, сообщает Business Insider. Кроме того, Украина также развернула свой внедорожный беспилотник Peacekeeper, который прошел заводские испытания всего несколько месяцев назад.

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