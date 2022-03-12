Как Альберто Фернандес строит свое переизбрание: признаки перонизма и пределы кирхнеризма

Идея есть. Решение тоже. Чего не хватает, так это времени на управление, чтобы начать потребляться и что по пути экономическая ситуация в Аргентине медленно улучшается. Особенно высокий уровень инфляции, который потряс общество. Альберто Фернандес решил побороться за переизбрание в 2023 году и, не скрывая этого, начал давать некоторые более конкретные признаки.

Последним было его выражение в акте, который он возглавил в Хосе К. Пасе, о том, что он проходит свой «первый срок». В его окружении говорят, что он не был готов и что это не было объявлением. Оно пришло ему в голову и произнесло это. Правда в том, что он четко заявил о своем решении остаться еще на 4 года в Casa Rosada, начиная с 2023 года.

«Долгое время не было никаких сомнений в его призвании идти на переизбрание», - сказал Infobae чиновник, имеющий текучий контакт с президентом. В последние месяцы президент заявил некоторым доверенным лидерам, что хочет бороться за переизбрание. Больше нет сомнений.

Альберто Фернандес готов пойти на переизбрание в 2023 году

Фернандес предлагает сделать некоторые шаги в перонизме и чтобы этого не произошло, как в 2019 году, когда Кристина Киршнер своим мощным пальцем назначила его кандидатом в президенты и вершиной строительства Всефронта. Пусть все соревнуются, и голоса решат, кого лучше всего встретить вместе за перемены. Вот что вы думаете.

Было бы редким явлением внутри перонизма, чтобы кого-то поощряли играть стажера для главы государства, но, как сказал один чиновник, которому он доверял, «в Аргентине все возможно». Никто в правительстве не знает, что может сделать кирхнеризм, когда дело доходит до определения выборов. Будете ли вы играть со своим собственным кандидатом? Будет ли она частью единого фронта? Будет ли он колонкован за кандидатурой Фернандеса?

В перонизме они восприняли слова Хосе К. Паса как более чем явный признак президентского призвания. Даже если я не скажу так прямо, это не первый раз, когда он намекает на возможность иметь другой мандат. Его предыдущие выступления были аналогичными. Он сказал, не говоря уже о конкретном и конкретном.

В декабре во время интервью он сказал: «То, над чем я буду работать, - это то же самое, что и 2019 год: объединиться и представить самую конкурентоспособную формулу победы. И сделать это демократическим путем с участием граждан в STEP. Если это даст, я уйду, если это послужит, я сделаю это, но я буду отдавать приоритет не своим интересам, а интересам Фронта».

Многие губернаторы перонизма ожидают, что Альберто Фернандес будет более решительным в построении своего политического проекта

Такого рода знаки - это то, что они ожидали в Альбертизме, чтобы продвинуться вперед в строительстве новой и прочной политической схемы, которая будет способствовать сохранению кандидатуры, а также поиску баланса власти с кирхнеризмом в оставшееся время правления.

Их также ожидали губернаторы и мэры, которые хотят получить более четкое представление о политической карте перонизма. Прежде всего, учитывая, что многие руководители провинций собираются провести выборы и начнут планировать свой избирательный путь в конце этого года.

За исключением немногих, в перонизме никто не сомневается в том, что единственный способ быть конкурентоспособным — это поддерживать единство Всефронта. Большая проблема заключается в том, как, поскольку внутренние отношения коалиции очень изношены, и трудно думать, что сработает схема, аналогичная действующей.

Намного больше после голосования против соглашения с МВФ, заключенного Ла Кампорой в Палате депутатов. Отказ парламента привел к тому, что Casa Rosada превратилась в скороварку, полную упреков в адрес группы Максимо Киршнера. Одна фраза чистого альбертиста служит для обозначения гнева: «Они — оппозиция. Они проголосовали против правительственных мер. Это простая учетная запись».

Чтобы двигаться вперед, мы должны пересмотреть власть и посмотреть, кто возглавляет перонизм с 2023 года. Упражнение, которого не было в 2019 году, когда приняла решение Кристина Киршнер, и в этом движении она колоннировала большую часть политического пространства и, в то же время, сосредоточила огневую мощь.

Кроме того, президент должен определить курс управления и то, как он будет сосуществовать с жестким кирхнеризмом. Пределы изношенных облигаций, которые больше не вызывают доверия к обществу.

Альберто Фернандес хочет, чтобы перонизм имел ШАГ, а не так, как это произошло в 2019 году, когда Кристина Киршнер выбрала его в качестве кандидата (Лучано Гонсалес)

В рамках схемы Альбертистов есть те, кто просит президента обозначить суд для Ла-Кампора и попытаться заручиться их поддержкой в рамках государственной структуры. Цель состоит в том, чтобы он стал жестом власти, который наделяет его полномочиями и который раз и навсегда сотрясает интернальность с кирхнеризмом. Лоялисты просят его выставить счет Кристине Киршнер за отказ кампористов и убрать некоторых из его лидеров из привилегированных мест.

Однако до сих пор Фернандес всегда избегал каких-либо движений, которые порождают конфронтацию или приводят его к участию в битве без окопа. В любом случае, сценарий, похоже, снова изменился после голосования в депутатах.

Президент уехал в Чили, разгневанный произошедшим. В Casa Rosada они ожидали воздержания от кампоризма, что логично после нескольких, но последовательных признаков, которые они дали. Но они никогда не думали, что они проголосуют против этого, как левые и либертарианцы. В группе пытались надеть холодные салфетки: «Мы должны дедраматизировать ситуацию». Они не думали о том же самом на другой стороне стойки.

В Розовом доме начали звучать слухи о смене кабинета министров после того, как соглашение с МВФ пройдет сенатский фильтр. Если это произойдет, это может стать отправной точкой нового этапа для Фернандеса. Решение в нем.

Максимо Киршнер во время сессии в депутатах, где он голосовал против соглашения с МВФ (Лучано Гонсалес)

Они понимают, что этот шаг был бы реакцией на ультра K snub. Покажите, что он готов сконцентрировать власть и утвердить ее в последней части своей администрации. Если не будет жеста власти, их собственные начнут смотреть на это боком, и проект перевыборов 2023 года будет сдут в ближайшее время. Много усталости в перонизме интерьера и в кругу альбертистов.

В правительстве полагают, что существует внутренний раскол и что это очень затрудняет управление, но что будущее выборов не может быть без единства любой ценой. Поддержание институциональной основы является частью стратегии выживания. Они должны объединиться, чтобы достичь конца срока без использования правительством и в то же время с возможностью конкурировать с «Вместе за перемены». Чрезвычайно сложная задача.

«Без единого перонизма было бы очень трудно быть конкурентоспособным», — отметил в ходе консультации со СМИ один из доверенных президентов. У нас еще много времени. Так или иначе, через полтора года после следующих выборов уже есть собственные имена, которые начинают появляться с президентского значка.

Один из них — нынешний посол в Бразилии Даниэль Сциоли. Бывший кандидат в президенты перонизма хочет снова конкурировать в 2023 году и готов пройти несколько ШАГОВ. Но это будет сделано только при одном условии: если Альберто Фернандес не будет участвовать в соревнованиях. В этом случае он должен сопровождать кандидатуру президента. Это не вариант пройти стажировку.

Даниэль Сциоли готов снова бороться за пост президента (Густаво Гавотти)

Еще один, который появляется на радаре кандидатов в президенты, - губернатор Сан-Хуана Серхио Уньяк. Близкий к Фернандесу, он уже несколько раз намекал на свое желание быть президентом. Это единственный из нынешних губернаторов, который был явным. В его окружении говорят, что он хочет быть благоразумным, но что его призвание все еще живо.

Желание Серхио Масса стать президентом страны известно уже много лет. Но с тех пор, как он взял на себя руководство Палатой депутатов, он больше не упоминал об этом призвании. В перонизме никто не отвергает его как жизнеспособный вариант урегулирования разногласий, существующих сегодня в правящей коалиции,

На стороне кирхнеризма есть три имени, которые всегда вращаются в государственных учреждениях: Максимо Киршнер, Аксель Кициллоф и, недавно, Эдуардо «Вадо» де Педро.

В последние недели участились слухи о создании президентского профиля министра внутренних дел, который является умеренным, вновь близким к президенту, призванным к диалогу и при политической поддержке вице-президента.

Министр внутренних дел Эдуардо «Вадо» де Педро в последние месяцы повысил свой авторитет

«Maximum President» — это флаг, о котором они мечтают в Ла-Кампоре, но в самой группе есть те, кто говорит, что это долгосрочный проект. Дата? 2027. Отставка лидера кампаристов с правящей коллегии в нижней палате парламента вызвала бесконечные спекуляции против K перонизма.

Какие из них? Один из них заключается в том, что Максимо хотел отделиться от правительства Фернандеса и соглашения с МВФ о собственном проекте на 2023 год. Показать, что это не имеет ничего общего с возможным провалом нынешнего руководства, когда правительство должно выполнить соглашение, заключенное с международной организацией. О его будущем можно только догадываться.

Kicillof является одной из лучших мер в рамках схемы K, хотя она также пострадала от износа во время управления Буэнос-Айресом. Он фигурирует на предвыборной карте, которую уже начали составлять, как та, которую Кристина Киршнер побаловала с высокими знаниями по всей стране и с несомненным кирхнеристским отпечатком.

Губернатор Сан-Хуана Серхио Уньяк и президент Палаты депутатов Серхио Масса

Есть имена. Но до выборов еще далеко. Президент уже дал зеленый свет, чтобы, как только новелла соглашения с МВФ пройдет, его ближайшие лидеры сплетут альянсы и построят структуру, которая будет иметь на вершине. Эта работа продолжается, но возможный перелом в Конгрессе из-за голосования может ускорить время.

Правительство признает, что в значительной степени заявление Альберто Фернандеса зависит от экономической ситуации в стране в первом квартале следующего года. Если Аргентина продолжит терпеть 50 пунктов инфляции в год, то опросы будут хорошими для главы государства и для него, чтобы консолидировать кандидатуру.

«Важна инфляция, которая интересует людей», - заявили они в Casa Rosada. Это реальность. Ни один президентский проект не может быть жизнеспособным в условиях критической экономической ситуации. Мечта Фернандеса будет зависеть от результатов его администрации и соперников, с которыми ему придется столкнуться, как снаружи, так и внутри правящей партии.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: