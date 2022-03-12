Харрис заявил, что российское вторжение угрожает демократии по всей Европе

Вашингтон, 12 марта вице-президент США Камала Харрис заявила в субботу, что российское вторжение в Украину угрожает демократии во всей Европе, и заявила, что США также пострадали от этой агрессии. Выступая на зимнем заседании Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне, Харрис заверил, что, хотя между Европой и Соединенными Штатами «между Европой и Соединенными Штатами есть океан», это не мешает американской стране пострадать от российского вторжения. «США твердо стоят вместе с украинским народом в защиту альянса НАТО», — заявил вице-президент. Харрис вернулась вчера из поездки по Европе, которая доставила ее в Румынию и Польшу, соседние с Украиной страны. В пятницу из Бухареста Харрис подтвердил свое обещание, что НАТО «будет защищать каждый дюйм своей территории» и будет защищать любое государство-член в случае нападения. «Наша приверженность статье 5 является твердой и абсолютной», — заявил Харрис, ссылаясь на статью Договора НАТО, в которой говорится, что любое нападение на члена Североатлантического союза будет рассматриваться как нападение на его территорию всеми остальными членами. «Мы очень серьезно относимся к этому и готовы действовать», — добавил представитель Белого дома о возможности нападения России на Румынию, страну, которая имеет более 650 километров границы с Украиной. ВЕРА дуга/дмт