Гимнастика (J) и Сантамарина измеряются по дате 5

Команды прибывают с той же необходимостью вернуть себе путь победы, хотя и с другими предыдущими результатами. Местный житель проиграл в заключительный день турнира, а визит спас ничью дома.
Гимнасия (J) не хочет жалеть об очередном падении: 0:3 завершили матч против «Атлетико Рафаэла». В предыдущие 3 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и 2 сыграл вничью.
Сантамарина добавила один за другим в предыдущую дату после того, как сравняла счет со 2:2 с Альмиранте Брауном. В последних матчах он одержал 1 победу и 2 поражения.
Эль-Лобо и Сантамарина встретятся завтра в 17:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина — Primera Nacional 2022, будет сыгран на стадионе 23 де Агосто.
Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 1. В 3 матчах они равномерно финишировали на табло.
Заведение занимает 17-е место с 5 очками и 1 победой, в то время как посетитель достиг 4 единиц и занял двадцать первое место в турнире.
Себастьян Мартинес возглавит матч.
Расписание гимнастики (J) и Сантамарина, в зависимости от страны
- Аргентина: 17:00
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00
- Мексика CST и Никарагуа: 14:00
- Мексика MST и Мексика PST: 13:00
- Венесуэла: 16:00
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