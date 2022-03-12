Гимнастика (J) и Сантамарина измеряются по дате 5

Команды прибывают с той же необходимостью вернуть себе путь победы, хотя и с другими предыдущими результатами. Местный житель проиграл в заключительный день турнира, а визит спас ничью дома.

Гимнасия (J) не хочет жалеть об очередном падении: 0:3 завершили матч против «Атлетико Рафаэла». В предыдущие 3 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и 2 сыграл вничью.

Сантамарина добавила один за другим в предыдущую дату после того, как сравняла счет со 2:2 с Альмиранте Брауном. В последних матчах он одержал 1 победу и 2 поражения.

Эль-Лобо и Сантамарина встретятся завтра в 17:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина — Primera Nacional 2022, будет сыгран на стадионе 23 де Агосто.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 1. В 3 матчах они равномерно финишировали на табло.

Заведение занимает 17-е место с 5 очками и 1 победой, в то время как посетитель достиг 4 единиц и занял двадцать первое место в турнире.

Себастьян Мартинес возглавит матч.

Расписание гимнастики (J) и Сантамарина, в зависимости от страны

Аргентина: 17:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00

Мексика CST и Никарагуа: 14:00

Мексика MST и Мексика PST: 13:00

Венесуэла: 16:00

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