Митинг молодежи Гватемалы против спорного закона об абортах

Город Гватемала, 12 марта В эту субботу около 400 гватемальских молодых людей вышли на марш, чтобы выразить свое недовольство законом, принятым на этой неделе Конгрессом против абортов и меньшинств в центральноамериканской стране. Спорный закон, получивший название «Закон о защите жизни и семьи», будет наложен вето президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи, как объявил правитель в четверг, хотя это не помешало молодым людям продемонстрировать свое несогласие по этому поводу в эту субботу. Марш начался на площади к югу от города Гватемала и завершился в центре столицы с остановками перед Конгрессом Гватемалы, а также Национальным дворцом культуры, где находится правительство. Молодежную группу возглавили студенты частного университета Рафаэля Ландивара, а также одеяло с лозунгом «настаивай, сопротивляйся и никогда не сдавайся». Во время марша присутствующие постоянно восклицали: «... церковь и государство, отдельные дела!...» , в демонстрации, которая также включала участие групп ЛГБТИ. Хотя Джамматтеи заявил, что наложит вето на новый закон, эксперты по правовым вопросам по этому вопросу настаивают на том, что существует вероятность того, что Конгресс может снова одобрить его большим количеством голосов без поддержки президента, как это установлено Конституцией Гватемалы. СПОРНЫЙ ЗАКОН Спорный закон, принятый 8 марта прошлого года Конгрессом Гватемалы, увеличивает сроки тюремного заключения за аборты в центральноамериканской стране и направлен на борьбу с «группами меньшинств», которые «не соответствуют христианской морали». Постановление было одобрено 102 голосами депутатов, союзных коллегии Вамоса, что привело Джамматтея к правительству на выборах 2019 года. Восемь законодателей проголосовали против закона, большинство (6) оппозиционной группы Semilla, родившейся в результате борьбы с коррупцией в 2015 году, и еще 50 не проголосовали в парламенте за утверждение нового устава. Инициатива 5272, первоначально предложенная в 2017 году консервативной партией Viva до ее одобрения во вторник, увеличивает сроки тюремного заключения для женщин, которые сделали аборт, первоначально с 1 до 3 лет тюрьмы, а теперь изменены приговорами до 5 лет лишения свободы как минимум и до 50 лет в некоторых случаях. Аналогичным образом, правила запрещают преподавание сексуального разнообразия в учебных заведениях. Конгресс заявил, что законопроект должен быть одобрен «с учетом» «существования групп меньшинств в обществе, которые предлагают течения мышления и практики, несовместимые с христианской моралью». Джамматтеи заявил в четверг, что наложит вето на закон, потому что «он нарушает две конвенции, подписанные Гватемалой» и «имеет технические недостатки в его разработке», но «самое тревожное, что он нарушает Политическую конституцию Республики». По мнению американского директора гуманитарной организации Amnesty International Эрики Гевары Росас, постановления, принятые Конгрессом, «будут способствовать ненависти и дискриминации», а также «не защищать семьи или жизни» и «ставить под угрозу жизнь и права бесчисленного множества людей». Согласно заявлению международной организации, «тревожит» тот факт, что «Конгресс Гватемалы полон решимости тратить время и ресурсы на принятие законов, которые лишь усугубят множество социальных проблем и нарушений прав человека, от которых страдают так много людей в стране», - говорится в заявлении слова Гевары Росас. ШЕФ см/л (фото) (видео)