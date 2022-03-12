Гватемала принимает первые украинские семьи, бежавшие от вторжения в Россию

Власти Гватемалы приняли в эту пятницу в столичном аэропорту первых двух семей граждан Украины, которые покинули свою страну после вторжения в Россию, сообщили в Институте миграции (IGM).

Восемь человек, включая детей, которые составляют эти две семьи, прибыли в столичный аэровокзал ночью после многократной поездки из Польши в центральноамериканскую страну, говорится в заявлении IGM.

По данным учреждения, семьи получили «специальный пропуск по гуманитарным соображениям», чтобы «гарантировать въезд и пребывание на территории Гватемалы», где у них есть родственники, проживающие в центральноамериканской стране.

В IGM добавили, что они ждут прибытия еще одного рейса с четырьмя семьями, а к следующему понедельнику ожидается прибытие еще четырех семей.

«Украинские семьи, которые хотят получить защиту в другой стране, чтобы избежать конфликта, получат убежище в Гватемале», — заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи в прошлое воскресенье в телеобращении.

Большинство приемных семей в стране являются родственниками украинских сотрудников компаний по добыче никеля CGN и PRONICO, дочерних компаний швейцарской инвестиционной группы Solway, сообщил AFP Дэвид Орельяна, менеджер по связям с общественностью обеих фирм.

CGN и PRONICO, которые работают на коренном северо-востоке страны, являются домом для 75 рабочих из Украины и 80 из России, пояснил он.

Родственные компании были в центре внимания общественности из-за обвинений в загрязнении окружающей среды, и недавно международное расследование в СМИ осудило их лидеров в покупке услуг, запугивании оппонентов и сокрытии ущерба окружающей среде — обвинения, которые Солви отверг.

С тех пор как Россия начала наступление 24 февраля, более 2,5 миллиона человек бежали из Украины, сообщила в пятницу ООН.

чма/атм