Грейтер Фюрт и РБ Лейпциг измеряются по дате 26

Команды прибывают с той же необходимостью вернуть себе путь победы, хотя и с другими предыдущими результатами. Местный житель проиграл в заключительный день турнира, а визит спас ничью дома.

Грейтер Фюрт упал со счетом 1:2 против Бохума. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 2 и 1 сыграл вничью.

Накануне РБ Лейпциг сравнялся со Фрайбургом со счетом 1:1. В последних матчах он одержал 3 победы и 1 поражение.

Фюрт и РБ Лейпциг встретятся завтра в 15:30 (по аргентинскому времени). Матч 26-й даты Германия - Бундеслига 2021-2022 годов будет проведен в Спортпарке Ронхоф Томас Зоммер.

Заведение занимает 18-е место с 14 очками и 3 победами, а посетитель достиг 41 единицы и занял пятое место в турнире.

Расписание работы Грейтера Фюрта и РБ Лейпциг, в зависимости от страны

Аргентина: 15:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 13:30

Мексика CST и Никарагуа: 12:30

Mexico Most и Mexico PST: 23:30

Венесуэла: 14:30

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