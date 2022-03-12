Грегг Попович стал самым победным тренером в НБА

С триумфом его «Сан-Антонио Спёрс» против «Юты Джаз» — Грегг Попович превзошел в отставку Дона Нельсона в пятницу как самый победоносный тренер в истории НБА, набрав в общей сложности 1336 человек.

«Спёрс» провели впечатляющий камбэк в четвертой четверти, одержав победу со счетом 104—102 на фоне празднования на трибунах The AT&T Center в Сан-Антонио.

За свои 26 тренерских сезонов, все в Сан-Антонио, Попович выиграл пять чемпионских рингов в период с 1999 по 2014 год, ведущих звезд, таких как Дэвид Робинсон, Тим Дункан и аргентинец Эмануэль Джинобили.

В 73 года Попович провел в общей сложности 2030 матчей НБА, одержав 1336 побед и 694 поражения, получив три награды «Тренер года».